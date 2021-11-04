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Blue Origin проиграл иск из-за контракта NASA на посадку на Луну

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SpaceX и NASA теперь возобновят свой проект по посадке на Луну.
NASA выбрало космический корабль SpaceX Starship, чтобы высадить астронавтов Artemis на Луну
NASA выбрало космический корабль SpaceX Starship, чтобы высадить астронавтов Artemis на Луну
spacex

В апреле NASA объявило, что выбрало SpaceX для разработки начальной системы приземления человека (HLS) для своей программы Artemis, которая направлена ​​на отправку астронавтов обратно на Луну в ближайшие несколько лет. SpaceX обошла две другие частные группы по контракту на 2,9 миллиарда долларов: Dynetics и “The National Team“, консорциум, возглавляемый Blue Origin Джеффа Безоса.

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И Dynetics, и Blue Origin быстро подали протест в Счетную палату правительства США (GAO), сославшись на очевидные недостатки в процессе отбора. Например, компании возражали против выбора единой концепции HLS, когда NASA заявило, что хочет профинансировать разработку как минимум двух частных посадочных аппаратов на Луну. (Представители NASA заявили, что ситуация с финансированием агентства не позволяет заключать несколько контрактов.) 

В конце июля GAO отклонило эти протесты. Затем, 16 августа, Blue Origin подала иск против NASA в Федеральный суд США.

В одностраничном решении, опубликованном 4 ноября, судья Ричард А. Хертлинг вынес решение против компании, удовлетворив ходатайство федерального правительства о прекращении дела. (Полное решение находится под секретом и будет оставаться таким до 18 ноября, пишет Хертлинг)

Протесты и судебный процесс помешали SpaceX и NASA выполнить большую часть работы в рамках сделки HLS, которую компания намеревается выполнить, используя свою огромную, полностью многоразовую систему Starship. Но сегодняшнее постановление должно снова продолжить действие контракта.

“NASA возобновит работу со SpaceX по контракту с вариантом А как можно скорее“, - написали официальные лица агентства в заявлении , опубликованном после того, как судья Хертлинг вынес решение.

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“В дополнение к этому контракту NASA продолжает работать с несколькими американскими компаниями, чтобы поддержать конкуренцию и коммерческую готовность к транспортировке на поверхность Луны с экипажем“, - добавили представители NASA. “В ближайшее время у компаний появятся возможности сотрудничать с NASA в обеспечении долгосрочного присутствия человека на Луне в рамках программы агентства Artemis, включая призыв в 2022 году к промышленности США о регулярных услугах по высадке на Луну с экипажем“.

Blue Origin подчеркнула, что нацелена на то, чтобы стать важной частью более широкой картины Artemis в будущем, несмотря на сегодняшнее решение. Но это не отказ от возражений и аргументов, которые спровоцировали судебный процесс.

“Наш иск в Суд по федеральным претензиям высветил важные проблемы безопасности в процессе закупок Human Landing System, которые все еще необходимо решить“, - написали представители Blue Origin в заявлении. 

“Безопасное возвращение астронавтов на Луну с помощью модели государственно-частного партнерства NASA требует непредвзятого процесса закупок наряду с разумной политикой, которая включает избыточные системы и способствует конкуренции“, - добавили они. “Blue Origin по-прежнему глубоко привержена успеху программы Artemis, и у нас есть широкая база деятельности по многочисленным контрактам с NASA для достижения цели Соединенных Штатов - вернуться на Луну и остаться“.

Безос также отреагировал на это решение. “Не то решение, которое мы хотели, но мы уважаем решение суда и желаем полного успеха NASA и SpaceX по контракту“, - написал сегодня миллиардер в Twitter.

 

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск также написал в Твиттере свою реакцию - скриншот из фильма 2012 года “Дредд“ вместе с текстом “Тебя судили“.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Джефф Безос пообещал NASA миллиарды за контракт на посадку на Луну.

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Теги: SpaceX, Blue Origin, NASA
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