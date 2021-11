Blue Origin проиграл иск из-за контракта NASA на посадку на Луну

В апреле NASA объявило, что выбрало SpaceX для разработки начальной системы приземления человека (HLS) для своей программы Artemis, которая направлена ​​на отправку астронавтов обратно на Луну в ближайшие несколько лет. SpaceX обошла две другие частные группы по контракту на 2,9 миллиарда долларов: Dynetics и “The National Team“, консорциум, возглавляемый Blue Origin Джеффа Безоса.

И Dynetics, и Blue Origin быстро подали протест в Счетную палату правительства США (GAO), сославшись на очевидные недостатки в процессе отбора. Например, компании возражали против выбора единой концепции HLS, когда NASA заявило, что хочет профинансировать разработку как минимум двух частных посадочных аппаратов на Луну. (Представители NASA заявили, что ситуация с финансированием агентства не позволяет заключать несколько контрактов.)

В конце июля GAO отклонило эти протесты. Затем, 16 августа, Blue Origin подала иск против NASA в Федеральный суд США.

В одностраничном решении, опубликованном 4 ноября, судья Ричард А. Хертлинг вынес решение против компании, удовлетворив ходатайство федерального правительства о прекращении дела. (Полное решение находится под секретом и будет оставаться таким до 18 ноября, пишет Хертлинг)

Протесты и судебный процесс помешали SpaceX и NASA выполнить большую часть работы в рамках сделки HLS, которую компания намеревается выполнить, используя свою огромную, полностью многоразовую систему Starship. Но сегодняшнее постановление должно снова продолжить действие контракта.

“NASA возобновит работу со SpaceX по контракту с вариантом А как можно скорее“, - написали официальные лица агентства в заявлении , опубликованном после того, как судья Хертлинг вынес решение.

“В дополнение к этому контракту NASA продолжает работать с несколькими американскими компаниями, чтобы поддержать конкуренцию и коммерческую готовность к транспортировке на поверхность Луны с экипажем“, - добавили представители NASA. “В ближайшее время у компаний появятся возможности сотрудничать с NASA в обеспечении долгосрочного присутствия человека на Луне в рамках программы агентства Artemis, включая призыв в 2022 году к промышленности США о регулярных услугах по высадке на Луну с экипажем“.

Blue Origin подчеркнула, что нацелена на то, чтобы стать важной частью более широкой картины Artemis в будущем, несмотря на сегодняшнее решение. Но это не отказ от возражений и аргументов, которые спровоцировали судебный процесс.

“Наш иск в Суд по федеральным претензиям высветил важные проблемы безопасности в процессе закупок Human Landing System, которые все еще необходимо решить“, - написали представители Blue Origin в заявлении.

“Безопасное возвращение астронавтов на Луну с помощью модели государственно-частного партнерства NASA требует непредвзятого процесса закупок наряду с разумной политикой, которая включает избыточные системы и способствует конкуренции“, - добавили они. “Blue Origin по-прежнему глубоко привержена успеху программы Artemis, и у нас есть широкая база деятельности по многочисленным контрактам с NASA для достижения цели Соединенных Штатов - вернуться на Луну и остаться“.

Безос также отреагировал на это решение. “Не то решение, которое мы хотели, но мы уважаем решение суда и желаем полного успеха NASA и SpaceX по контракту“, - написал сегодня миллиардер в Twitter.

