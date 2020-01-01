NASA выбрало SpaceX для запуска первых частей лунной станции

Запуск запланирован на 2024 год.

Художественная концепция шлюза мощности и движения и жилого и логистического форпоста (HALO) на орбите вокруг Луны NASA

NASA выбрало SpaceX для доставки первых двух сегментов орбитальной космической станции Gateway для своей предстоящей программы Artemis, которая направлена ​​на возвращение астронавтов на Луну. Элементы будут запущены на ракете Falcon Heavy где-то в 2024 году.

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Это второй полет, доставшийся SpaceX на этой неделе (первый - контракт стоимостью 98,8 миллиона долларов на запуск астрофизической миссии NASA SPHEREx), в котором будут задействованы силовые и жилые модули Gateway. Запуск с пусковой площадки 39A в Космическом центре NASA Кеннеди во Флориде будет стоить 331,8 миллиона долларов и стартовать планируется не ранее мая 2024 года.

После вывода на лунную орбиту Gateway будет служить аванпостом для астронавтов и оборудования, отправляющегося на Луну в рамках программы NASA Artemis (Артемида). Размер шлюза составляет примерно одну шестую размера Международной космической станции, он будет поддерживать исследовательские работы, экипаж и экспедиции на поверхность Луны.

Аванпост будет служить док-станцией для посещения космических кораблей, таких как космический корабль NASA Orion, и будет вращаться вокруг Луны, находящейся на расстоянии в десятки тысяч километров. Это будет пит-стоп на пути к поверхности Луны. NASA недавно приостановило поиски системы приземления человека, которая будет транспортировать астронавтов от шлюза до поверхности Луны. Ожидается, что агентство скоро возобновит рассмотрение этих заявок.

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Пара модулей, которые SpaceX будет переправлять в космос, - это силовой и двигательный элемент (PPE) и жилой и логистический пост (HALO), которые строятся Maxar Technologies и Northrop Grumman Space Systems соответственно.

PPE будет обеспечивать шлюз питанием, обеспечивая связь, а также помогая станции перемещаться на различные лунные орбиты, а HALO предоставит астронавтам место, где они могут остаться на пути к Луне.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA вводит новые правила защиты Луны и Марса от микробов с Земли.