NASA выбрало SpaceX для запуска первых частей лунной станции
NASA выбрало SpaceX для доставки первых двух сегментов орбитальной космической станции Gateway для своей предстоящей программы Artemis, которая направлена на возвращение астронавтов на Луну. Элементы будут запущены на ракете Falcon Heavy где-то в 2024 году.
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Это второй полет, доставшийся SpaceX на этой неделе (первый - контракт стоимостью 98,8 миллиона долларов на запуск астрофизической миссии NASA SPHEREx), в котором будут задействованы силовые и жилые модули Gateway. Запуск с пусковой площадки 39A в Космическом центре NASA Кеннеди во Флориде будет стоить 331,8 миллиона долларов и стартовать планируется не ранее мая 2024 года.
После вывода на лунную орбиту Gateway будет служить аванпостом для астронавтов и оборудования, отправляющегося на Луну в рамках программы NASA Artemis (Артемида). Размер шлюза составляет примерно одну шестую размера Международной космической станции, он будет поддерживать исследовательские работы, экипаж и экспедиции на поверхность Луны.
Аванпост будет служить док-станцией для посещения космических кораблей, таких как космический корабль NASA Orion, и будет вращаться вокруг Луны, находящейся на расстоянии в десятки тысяч километров. Это будет пит-стоп на пути к поверхности Луны. NASA недавно приостановило поиски системы приземления человека, которая будет транспортировать астронавтов от шлюза до поверхности Луны. Ожидается, что агентство скоро возобновит рассмотрение этих заявок.
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Пара модулей, которые SpaceX будет переправлять в космос, - это силовой и двигательный элемент (PPE) и жилой и логистический пост (HALO), которые строятся Maxar Technologies и Northrop Grumman Space Systems соответственно.
PPE будет обеспечивать шлюз питанием, обеспечивая связь, а также помогая станции перемещаться на различные лунные орбиты, а HALO предоставит астронавтам место, где они могут остаться на пути к Луне.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA вводит новые правила защиты Луны и Марса от микробов с Земли.
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