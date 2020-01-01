Сколько воды выдержит натяжной потолок: Эксперименты
Сколько нужно воды, чтобы лопнул натяжной потолок?
Блогеры из It's Mamix провели эксперимент, в котором решили проверить, сколько воды сможет выдержать натяжной потолок.
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В жизни часто встречаются ситуации, когда вас или ваших знакомых затопили соседи и натяжной потолок превращается в растянутую свисающую штуку, которая может лопнуть и уничтожить вашу квартиру. Что именно произойдет с квартирой и как это можно исправить - мы узнаем в этом эксперименте.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать цемент из камней.
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