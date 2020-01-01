Что такое равновесие: Эксперименты

Закон равновесия. Виды равновесия. Что может сделать его безразличным? И как равновесие используется, например, при шиномонтаже?

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В этом видео наглядные примеры того, что такое закон равновесия, сила тяжести, плечо силы, момент силы, центр тяжести, запас потенциальной энергии, центр масс, точка опоры, потенциальный барьер. Что такое устойчивое равновесие? Каково обязательное условие достижения устойчивого равновесия? Как оно помогает при хождении по канату? Как с этим связан гироскопический эффект? И как выглядит ограниченно устойчивое равновесие?

А какое равновесие называют неустойчивым? Как оно связано с лавинами? Демонстрация схода лавины. Какие ещё бывают примеры неустойчивого равновесия? В этом видео наглядные примеры того, что такое потенциальная энергия, плечо силы, момент силы, точка опоры, центр масс, центр тяжести, силы трения.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.