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На что способно напряжение сети 220 Вольт: Эксперимент

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Что будет, если подключить к 220 Вольтам устройства, которые не рассчитаны на такое напряжение?
Магнитола на 12 Вольт взорвалась при подключении к сети на 220 В
Магнитола на 12 Вольт взорвалась при подключении к сети на 220 В
Скриншот видео

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Блогеры из Креосан смоделировали частые ошибки юных электриков и врубили напрямую в розетку аккумулятор, магнитолу, шуруповерт и дуговую лампу на графитовых стержнях.

Неожиданный эффект удивил даже их!

Видео предоставлено исключительно в ознакомительных целях, ради безопасности не следует повторять увиденное. 

Напомним, ранее блогеры воссоздали эксперименты с огнеопасными предметами.

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Теги: эксперименты, видео, 220 вольт, электричество
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