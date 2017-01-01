На что способно напряжение сети 220 Вольт: Эксперимент

Что будет, если подключить к 220 Вольтам устройства, которые не рассчитаны на такое напряжение?

Магнитола на 12 Вольт взорвалась при подключении к сети на 220 В Скриншот видео

Читай также: Эксперимент: Телевизор и другая техника в подсолнечном масле Блогеры из Креосан смоделировали частые ошибки юных электриков и врубили напрямую в розетку аккумулятор, магнитолу, шуруповерт и дуговую лампу на графитовых стержнях. Неожиданный эффект удивил даже их! Видео предоставлено исключительно в ознакомительных целях, ради безопасности не следует повторять увиденное. Напомним, ранее блогеры воссоздали эксперименты с огнеопасными предметами.

magne1906