На что способно напряжение сети 220 Вольт: Эксперимент
Что будет, если подключить к 220 Вольтам устройства, которые не рассчитаны на такое напряжение?
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Блогеры из Креосан смоделировали частые ошибки юных электриков и врубили напрямую в розетку аккумулятор, магнитолу, шуруповерт и дуговую лампу на графитовых стержнях.
Неожиданный эффект удивил даже их!
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Напомним, ранее блогеры воссоздали эксперименты с огнеопасными предметами.
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