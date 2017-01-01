Как сделать цемент из камней: Эксперименты

Представьте, что наступил апокалипсис, и вам нужно сделать цемент.

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как он сделал цемент из известняка в условиях постапокалипсиса.

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Для этого нужно найти известняк, обжечь его и получить оксид кальция. При контакте с водой он нагревается и трескается, а потом начинает кипеть. Хитрость в получении цемента в том, чтобы не давать оксиду кальция кипеть при добавлении воды.

Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не пытайтесь их повторить!

Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.