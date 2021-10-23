Тренды YouTube: Шоу Маска и Україна має талант

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ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 2

Любимое шоу миллионов «МАСКА» по оригинальному формату вернулось! Второй сезон открыли 7 чудо-масок группы А. Их выступления поражают и интригуют. Кто под этими масками?

Україна має талант 2021. Выпуск 1 від 23.10.2021 | ПЕРВЫЙ КАСТИНГ

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Первый кастинг Україна має талант 2021 поразит вас обилием номеров мирового уровня. Артистка цирка Cirque du Soleil Юлия Михайлова выступала по всему миру и даже получила похвалу лично от принца Гарри. А теперь она выступает для украинской аудитории на главном талант-шоу страны.

Судьи будут плакать и смеяться, ведь таланты участников никого не оставят равнодушными. Наталья Лебедюк и Денис Матросов покажут историю чернобыльской трагедии при помощи света, а юная эквилибристка София Теплая будет стрелять из лука ногами, стоя на руках! Не пропустите премьеру – смотрите Україна має талант 2021 выпуск 1 онлайн.

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