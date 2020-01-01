10 000 литров слоновьей зубной пасты в автобусе: Эксперименты
Слоновья зубная паста — это опыт, который показывает многократное увеличение объема вещества в результате химической реакции. Он часто проводится в западных школах, так как для него требуется совсем немного легкодоступных реактивов.
Блогеры из It's Mamix несколько раз провели реакцию слоновьей пасты - в бутылке, в зорбе и в автобусе.
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Чтобы дома сделать такую пасту, достаточно использовать концентрированную (>30 %) перекись водорода, которую смешивают с жидким мылом. После чего в нее добавляют катализатор - йодид калия. Катализатор вызывает быстрое разложение перекиси на воду и кислород; последний, собираясь в пузырьки, резко увеличивает объем смеси, создавая в мыльном растворе пузырьки и пену.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать луч смерти своими руками.
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