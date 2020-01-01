Эксперименты: Эволюция механизмов - самодельные шестерни
Шестеренки - это главное изобретение после колеса.
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В этом видео блогер SuperCrastan показал эволюцию таких механизмов, как шестерни (или шестеренки). Это, пожалуй самое важное изобретение человечества после колеса, конечно же. Шестерни сыграли очень важную роль в научно-технической эволюции, но, как можно легко догадаться, они не сразу были сложными. Поэтому приглашаем вас пройти путь развития шестеренок вместе с нами и разобраться что к чему.
Напомним, ранее блогеры показали, какая защита от шума лучше.
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