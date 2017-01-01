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Луч смерти своими руками: Эксперименты

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Из ультрафиолетовой лампы сделали лазер.

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Блогер из Огненное ТВ собрал мощный источник ультрафиолета. Благодаря тому, что он фокусирует свет ртутной лампы на небольшом расстоянии, мы сможем проводить эксперименты с жестким ультрафиолетовым излучением высокой энергии, чаще называемым "вакуумный ультрафиолет" . В обычных условиях вакуумный ультрафиолет очень быстро поглощается нашей атмосферой и он не способен проходить большие расстояния, чем дальше от источника света - тем сильнее потери. Но, на близком расстоянии от лампы мы сможем минимизировать эти потери и использовать всю мощь этого излучения.

Напомним, ранее блогеры провели пять экспериментов с огнем.

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Теги: эксперименты, видео
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