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На что способен лазер? Пять крутых экспериментов

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Мощный лазер может показать звучание колонки и интересно подсветить воду.

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При помощи мощного лазера можно не только зажигать спички и лопать шарики, но и проводить весьма интересные, научные эксперименты: попробуем даже повторить такие изобретения, как лазерный проектор и лазерный микроскоп!

Все эти эксперименты можно повторить дома при помощи подручных средств.

Напомним, ранее блогеры проводили пять экспериментов с огнем: самые зрелищные опыты.

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Теги: эксперименты, лазер, видео
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