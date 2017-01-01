На что способен лазер? Пять крутых экспериментов

Мощный лазер может показать звучание колонки и интересно подсветить воду.

Читай также: Эксперимент: Телевизор и другая техника в подсолнечном масле

При помощи мощного лазера можно не только зажигать спички и лопать шарики, но и проводить весьма интересные, научные эксперименты: попробуем даже повторить такие изобретения, как лазерный проектор и лазерный микроскоп!

Все эти эксперименты можно повторить дома при помощи подручных средств.

Напомним, ранее блогеры проводили пять экспериментов с огнем: самые зрелищные опыты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.