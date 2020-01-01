Минута - 10 гигабайт: Показана технология видео 11K 3D

Все привыкли к 4К. А как насчет 11К? Да еще и в 3D?

В настоящее время телевизоры 4K есть повсюду, а контента 4K чрезвычайно много, в то время как видео 8K по-прежнему мало. Теперь же представлено видео высокой четкости 11K 3D.

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С 15 по 17 октября в Китае прошла Всемирная конференция по цифровой экономике 2021 года и 11-я выставка Smart City и Smart Economy Expo. С помощью видеотехнологии 11K компания China Telecom перенесла зрителей в деревню Хэнкантоу. Посетившие выставку могли видеть деревню с любого угла в 360 градусов. И даже капли росы на ивовых листьев на обочине дороги в деревне можно было разглядеть.

По словам сотрудников China Telecom, “3D-видео высокой четкости 11K - одна из самых передовых технологий. Для одной минуты 3D-видео требуется 10 Гбайт памяти. Для того, чтобы обойти деревню, требуется более 500 Гбайт“.

На площадке Smart Expo компания China Telecom также подготовила ряд захватывающих выставочных экспонатов - технологию 5G + AI, боксерский матч VR и т. д. Посетители могли испытать скорость, обеспечиваемую 5G.

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В настоящее время, с ускорением коммерческого использования 5G и обновлением видеотехнологий, видео сверхвысокой четкости стало самым популярным развлечением. Согласно данным CCID, в 2020 году общий масштаб китайской видеоиндустрии сверхвысокой четкости достигнет 1,8 трлн юаней.

В июне 2021 года компания China Telecom впервые представила комбинацию 3D + 5G + 8K, без использования очков, чтобы помочь CCTV завершить различные приготовления к трансляции тестового канала сверхвысокой четкости 8K.

Напомним, ранее сообщалось, что мобильным телефоном можно будет управлять силой мысли.