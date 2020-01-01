Что такое сила упругости: Эксперименты
Если два тела взаимодействуют, всегда есть сила упругости.
Что такое сила упругости? Как работают законы Гука и Бойля-Мариотта? Чем отличаются упругие и неупругие удары? И можно ли сделать пружину из газа?
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Об этом расскажет Алексей Иванченко - инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров.
Напомним, ранее блогеры показали, как статистика обманывает нас.
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