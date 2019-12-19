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Как статистика обманывает нас: Эксперименты

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Вокруг нас столько информации, что когда мы ее анализируем, совершаем очень много ошибок. Все потому, что мы не знаем законов статистики и теории вероятностей.

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В этом видео блогер Дмитрий Побединский обсудит самые частые ошибки, которые совершаем каждый день. Вы узнаете, что такое ложные корреляции, парадокс ожидания, парадокс событий, происходящих почти наверняка, ошибка отбора, систематическая ошибка выжившего, ошибка базового процента и Парадокс Симпсона.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд.

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Теги: эксперименты, видео
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.12.2019, 16:33
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гость
The whole press is dominated by the Jews. It is they who manipulate consciousness. We are to the detriment, for our own good. As now, the country of Russia is ruled by Jews led by Berl Lazar. Putin is a completely different person.
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