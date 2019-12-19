Как статистика обманывает нас: Эксперименты

Вокруг нас столько информации, что когда мы ее анализируем, совершаем очень много ошибок. Все потому, что мы не знаем законов статистики и теории вероятностей.

Читай также: 15 крутых экспериментов в домашних условиях

В этом видео блогер Дмитрий Побединский обсудит самые частые ошибки, которые совершаем каждый день. Вы узнаете, что такое ложные корреляции, парадокс ожидания, парадокс событий, происходящих почти наверняка, ошибка отбора, систематическая ошибка выжившего, ошибка базового процента и Парадокс Симпсона.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд.