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Как распространяется звук в воде и воздухе: Эксперименты

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Где быстрее проходит звук - по воде или по воздуху?

Как звук плывет в воде. Как звук распространяется в воздухе и в воде? Насколько это зависит от частоты? И как можно легко показать, что звук - это волна? 

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Это все объяснит физик-экспериментатор Алексей – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.

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Теги: видео, эксперименты
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