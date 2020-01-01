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Как передать картинку по лучу лазера: Эксперименты

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Можно ли зашифровать в луче лазера послание?

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В этом видео блогер AlexGyver продолжил эксперименты с лазером, и на этот раз попробовал передать через его луч кое-что  интересное.

Он решил проверить, можно ли при помощи лазера передать информацию? И чтобы сделать это можно было в домашних условиях.

А делать это будет при помощи азбуки Морзе.

Напомним, ранее блогеры показывали, на что способен лазер. Пять крутых экспериментов.

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Теги: видео, эксперименты, лазер
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