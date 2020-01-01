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Что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку: Эксперименты

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Видео снято как Проверка Эксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению!

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На канале TimOn ChaveS появился новый эксперимент с раскаленной лавой в 1500 градусов. В этот раз блогер создал стабильный обсидиан, залил в мясорубку и пытался прокрутить.

Также блогер залил лаву в глыбу льда.

Напомним, ранее блогер показал, как приготовить шашлык на лаве.

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Теги: видео, эксперименты, лава
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