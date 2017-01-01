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Как приготовить шашлык на лаве: Эксперименты

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Можно ли на расплаленной меди поджарить мясо и съесть.

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Блогер TimOn ChaveS провел новый эксперимент с раскаленной лавой в 1500 градусов. В этот раз он захотел выяснить, можно ли приготовить на раскаленной лаве и на раскаленной меди настоящий шашлык.

Мясо жарили на лаве, меди и просто углях, а потом сравнили, какой шашлык оказался вкуснее.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет с лизуном в вакууме.

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Теги: эксперименты, лава, видео
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