Лава против бассейна: Эксперименты

Что будет, если вылить раскаленную медь в бассейн?

Внимание! Действия в этом видео выполнены профессионалом! Ни в коем случае не повторять увиденное! Может быть опасно!

Любые действия в этом видео не являются призывом к повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!

Напомним, ранее блогеры вылили лаву на огромного лизуна.

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