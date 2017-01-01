Лава против бассейна: Эксперименты
Что будет, если вылить раскаленную медь в бассейн?
Внимание! Действия в этом видео выполнены профессионалом! Ни в коем случае не повторять увиденное! Может быть опасно!
Любые действия в этом видео не являются призывом к повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!
Напомним, ранее блогеры вылили лаву на огромного лизуна.
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