Samsung рассказала о камере для смартфонов на 200 МП

Ранее в этом месяце Samsung представила свой новый 200-мегапиксельный сенсор камеры - Samsung ISOCELL HP1, а теперь компания опубликовала более подробную информацию о камере.

Компания Samsung выпустила видеоролик, в котором представлена ​​дополнительная информация об этом новом сенсоре камеры высокого класса, а теперь давайте узнаем более подробную информацию.

Сверхвысокое разрешение ISOCELL HP1 - это большой шаг вперед в мобильной фотографии. ISOCELL HP1, основанный на пикселях Samsung размером 0,64 мкм, является первым в мире датчиком изображения с разрешением 200 мегапикселей (МП).

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Революционное количество пикселей сенсора позволяет точно запечатлеть каждый аспект ваших любимых моментов. Это означает, что изображения, снятые с помощью ISOCELL HP1, содержат мир деталей даже при кадрировании или увеличении. Чтобы помочь пользователям в полной мере использовать 200-мегапиксельный датчик, ISOCELL HP1 поставляется с новой гибридной технологией объединения пикселей 4 × 4 от Samsung, которая позволяет настраивать макет пикселей в соответствии с условиями съемки и работает на сложной программной ремозаике, основанной на глубоком обучении.

Технология объединения пикселей датчика также позволяет записывать четкое видео 8K с минимальными потерями в поле зрения. Он работает путем объединения четырех пикселей в один пиксель размером 1,28 мкм, что позволяет снимать великолепные видеоролики 8K со скоростью 30 кадров в секунду и потрясающие видеоролики 4K с замедленной съемкой со скоростью 120 кадров в секунду.

Пока что Samsung еще не использовала эту новую 200-мегапиксельную камеру в смартфоне, и пока нет никаких подробностей о том, какое устройство первым получит камеру.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi 12 Ultra может получить камеру на 200 МП.