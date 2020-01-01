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Xiaomi 12 Ultra может получить камеру на 200 МП

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Первый смартфон после ребрендинга Mi получит рекордное количество пикселей на камере.
Новый смартфон Xiaomi получит камеру на 200 МП
Новый смартфон Xiaomi получит камеру на 200 МП
Future

Xiaomi может быть одной из самых инновационных телефонных компаний в мире, но это включает в себя в равной степени “революционные новые функции“ и “странные дополнения, которые нам не нужны“ - например, топовый телефон Xiaomi 12 может иметь камеру на 192 МП или 200 МП.

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Утечка от Digital Chat Station гласит, что “минимальная инженерная машина составляет двести миллионов пикселей“. Не волнуйтесь, вы не сошли с ума - просто это плохой перевод с китайского . По сути, это означает, что камера телефона будет иметь разрешение не менее 200 МП.

Откуда мы знаем, что они имеют в виду Xiaomi 12? Сообщение появилось после другого сообщения, связанного с Xiaomi, и многие комментаторы этого сообщения обсуждали Xiaomi.

Первоначальная утечка предполагала, что в телефоне будет камера на 192 или 200 МП, и, возможно, последняя спецификация просто округлена.

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Digital Chat Station в новом посте Weibo продолжает: “Два других [Xiomi 12] большие, с высококлассным 50-мегапиксельным, 5-кратным перископом и высококачественным сверхширокоугольным супертелеобъективом“, что предполагает Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro могут унаследовать набор камер, аналогичный Mi 11 Ultra.

Во всяком случае, этот слух добавляет достоверности идее о том, что одна из серии Xiaomi 12 будет иметь камеру сверхвысокого разрешения, хотя мы до сих пор не уверены, какая именно. 

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны под брендом Mi.

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Теги: Xiaomi 12, Xiaomi, 200 МП
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