Xiaomi хочет выпустить смартфон с 200-мегапиксельной камерой

Телефон может выйти в следующем году.

Xiaomi уделяла особое внимание отделу камер для своих высококлассных устройств премиум-класса, и теперь кажется, что компания готовится выпустить новый смартфон, который будет поставляться с более крупным сенсором камеры.

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Согласно отчету Digital Chat Room , китайский производитель смартфонов Xiaomi работает над смартфоном, который будет оснащен 200-мегапиксельным датчиком камеры, который станет самым большим датчиком камеры для телефона. В настоящее время 108-мегапиксельная матрица - это самый большой сенсор камеры, который предлагает смартфон.

Предполагается, что датчик будет производить Samsung и, как ожидается, будет использоваться 0.64um пиксель, который гораздо меньше, чем 1.4μm Isocell gn2. В настоящее время у нас мало информации о датчике.

Недавно известный leakster @ IceUniverse сообщил, что южнокорейский технологический гигант планирует в этом году запустить новый инновационный датчик под управлением компании ISOCELL, который будет иметь датчик изображения на 200 мегапикселей.

Samsung также намекнул, что разрабатывает 200-мегапиксельный датчик изображения в качестве преемника 108-мегапиксельного датчика, установленного в Galaxy S21 Ultra. Хотя это еще не подтверждено, компания, вероятно, будет использовать новый датчик 200MP на будущих флагманских смартфонах серии Galaxy S22. Он также может стать частью нового складного смартфона компании.

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Это не единственный датчик с большим числом мегапикселей, над которым работает Samsung. В прошлом году компания объявила, что работает над 600-мегапиксельным датчиком изображения для смартфона, хотя потребуются годы, прежде чем технология станет коммерческой. Между тем, мы ждем выхода смартфона, оснащенного датчиком камеры на 200 мегапикселей, что должно произойти довольно скоро.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает смартфон с камерой на 144 Мп.