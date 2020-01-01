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Мощный лазер в зеркальной комнате: Эксперименты

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Сколько раз отразится лазер в зеркалах?

Вы когда-нибудь видели два зеркала поставленных друг напротив друга? Замечали, что там можно увидеть бесконечное количество отражений? Если присматриваться, то выглядит очень впечатляюще. Но блогеры из It's Mamix сделали кое-что гораздо круче. Они построили целую комнату из зеркал.

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Прямоугольный куб, каждая из стен которого является зеркалом. Вы вообще можете представить себе, что там можно увидеть? В сегодняшнем ролике они поделятся с вами впечатлениями от нахождения в таком кубе, проведут в нем несколько экспериментов и посмотрят на реакцию разных животных, которых запустят в этот куб.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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