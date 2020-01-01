Что такое инфракрасное излучение: Эксперименты с тепловизором

Как можно увидеть невидимое?

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Сегодня в видео вы узнаете как мы можем увидеть теплоту. На основе эксперимента вы узнаете все об инфракрасном спектре. Чем отличается короткое, среднее и длинное инфракрасное излучение. Как работает тепловизор? Как видят змеи людей? Можно ли обмануть физику? Все это и многое другое вы узнаете в новом видео.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.