Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple выпускает iOS 15 и iPadOS 15

Комментариев: 0
Все владельцы устройств от Apple могут установить обновление.
Телефоны и планшеты Apple получили крупное обновление
Телефоны и планшеты Apple получили крупное обновление
Apple

Последние обновления Apple для iPhone и iPad теперь доступны для загрузки: вчера Apple выпустила iOS 15 для iPhone и iPadOS 15 для iPad.

Читай также: Конференция Apple WWDC 2021: 15 самых громких анонсов

Вы можете установить обновления программного обеспечения iOS 15 и iPadOS 15 на свое устройство, выбрав «Настройки»> «Основные»> «Обновление программного обеспечения» на своем устройстве.

Перед установкой обновления убедитесь, что у вас есть резервная копия устройства, на всякий случай, если возникнут какие-либо проблемы, хотя до сих пор не было обнаружено каких-либо проблем с обновлением.

Вот список устройств, на которые можно устанавливать последние обновления:

  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1-го поколения)
  • iPod Touch (7-го поколения)
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XR
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2020 г.)
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPad Pro (все модели)
  • iPad (5-го поколения или новее)
  • iPad mini (5-го поколения или новее)
  • iPad mini 4
  • iPad Air (3-го поколения или новее)
  • iPad Air 2

Читай также: За сутки до презентации iPhone 13 в Сеть попали его изображения

IOS 15 от Apple и iPadOS 15 привносят в iPhone и iPad широкий спектр новых функций, в том числе новый режим фокусировки, который поможет вам сосредоточиться. Он разработан, чтобы помочь вам сократить количество менее важных уведомлений и отображать только важные.

Также есть SharePlay, обновления для Apple Wallet, Maps, Safari, обновления конфиденциальности для электронной почты и многое другое. Новые обновления программного обеспечения iOS 15 и iPadOS 15 теперь доступны для загрузки. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпускает экстренное обновление для iPhone, iPad и Mac.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: iOS 15, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь