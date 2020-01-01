Apple выпускает iOS 15 и iPadOS 15

Все владельцы устройств от Apple могут установить обновление.

Последние обновления Apple для iPhone и iPad теперь доступны для загрузки: вчера Apple выпустила iOS 15 для iPhone и iPadOS 15 для iPad.

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Вы можете установить обновления программного обеспечения iOS 15 и iPadOS 15 на свое устройство, выбрав «Настройки»> «Основные»> «Обновление программного обеспечения» на своем устройстве.

Перед установкой обновления убедитесь, что у вас есть резервная копия устройства, на всякий случай, если возникнут какие-либо проблемы, хотя до сих пор не было обнаружено каких-либо проблем с обновлением.

Вот список устройств, на которые можно устанавливать последние обновления:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1-го поколения)

iPod Touch (7-го поколения)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020 г.)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPad Pro (все модели)

iPad (5-го поколения или новее)

iPad mini (5-го поколения или новее)

iPad mini 4

iPad Air (3-го поколения или новее)

iPad Air 2

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IOS 15 от Apple и iPadOS 15 привносят в iPhone и iPad широкий спектр новых функций, в том числе новый режим фокусировки, который поможет вам сосредоточиться. Он разработан, чтобы помочь вам сократить количество менее важных уведомлений и отображать только важные.

Также есть SharePlay, обновления для Apple Wallet, Maps, Safari, обновления конфиденциальности для электронной почты и многое другое. Новые обновления программного обеспечения iOS 15 и iPadOS 15 теперь доступны для загрузки.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпускает экстренное обновление для iPhone, iPad и Mac.