Apple выпускает iOS 15 и iPadOS 15
Последние обновления Apple для iPhone и iPad теперь доступны для загрузки: вчера Apple выпустила iOS 15 для iPhone и iPadOS 15 для iPad.
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Вы можете установить обновления программного обеспечения iOS 15 и iPadOS 15 на свое устройство, выбрав «Настройки»> «Основные»> «Обновление программного обеспечения» на своем устройстве.
Перед установкой обновления убедитесь, что у вас есть резервная копия устройства, на всякий случай, если возникнут какие-либо проблемы, хотя до сих пор не было обнаружено каких-либо проблем с обновлением.
Вот список устройств, на которые можно устанавливать последние обновления:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1-го поколения)
- iPod Touch (7-го поколения)
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020 г.)
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPad Pro (все модели)
- iPad (5-го поколения или новее)
- iPad mini (5-го поколения или новее)
- iPad mini 4
- iPad Air (3-го поколения или новее)
- iPad Air 2
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IOS 15 от Apple и iPadOS 15 привносят в iPhone и iPad широкий спектр новых функций, в том числе новый режим фокусировки, который поможет вам сосредоточиться. Он разработан, чтобы помочь вам сократить количество менее важных уведомлений и отображать только важные.
Также есть SharePlay, обновления для Apple Wallet, Maps, Safari, обновления конфиденциальности для электронной почты и многое другое. Новые обновления программного обеспечения iOS 15 и iPadOS 15 теперь доступны для загрузки.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпускает экстренное обновление для iPhone, iPad и Mac.
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