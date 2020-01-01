Конференция Apple WWDC 2021: 15 самых громких анонсов

Apple провела основной доклад на конференции для разработчиков WWDC 2021, и он был забит новостями и объявлениями, включая наши первые взгляды на iOS 15, новую macOS Monterey, значительные улучшения FaceTime и многое другое.

IOS 15

WWDC 2021 скриншот видео

Apple анонсировала iOS 15, которая обеспечивает такие улучшения FaceTime, как пространственный звук, новую функцию “SharePlay“, которая позволяет виртуально обмениваться медиафайлами с людьми в FaceTime, обновления сообщений, новый вид уведомлений, возможность устанавливать статусы, обновления “Воспоминаний в фотографиях“, новый дизайн приложения “Погода“ и многое другое.

Обмен музыкой и видео в Facetime

WWDC 2021 скриншот видео

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Новая функция Apple SharePlay позволит вам смотреть или слушать контент вместе с другими виртуально. Apple также представляет API SharePlay, чтобы другие разработчики могли создавать приложения, поддерживающие эту функцию.

Искусственный интеллект для чтения всего текста на ваших фотографиях

WWDC 2021 скриншот видео

Новый Live Text от Apple оцифровывает текст на ваших фотографиях, что позволяет вам копировать и вставлять текст, например, с фотографии, или звонить по номеру телефона, который находится на фотографии. Apple заявляет, что использует для этой функции “интеллект на устройстве“.

iPhone заменит паспорт

WWDC 2021 скриншот видео

Кошелек Apple скоро позволит вам хранить свое удостоверение личности в цифровой форме (в участвующих штатах США), которую вы затем будете использовать в качестве идентификатора в аэропортах США.

iPadOS 15

WWDC 2021 скриншот видео

В iPadOS 15 Apple позволит вам добавлять виджеты на домашний экран и получить доступ к библиотеке приложений, которая дебютировала в прошлом году на iPhone с iOS 14. Apple также вносит улучшения в многозадачность с новыми элементами управления, которые упрощают управление вашими приложениями. и вы сможете создавать приложения с Swift Playgrounds.

Функции конфиденциальности в Mail и Safari

WWDC 2021 скриншот видео

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Apple объявила о новых функциях, ориентированных на конфиденциальность, на WWDC, в том числе о том, что Apple Mail будет блокировать пиксели отслеживания с помощью Mail Privacy Protection, а Safari будет скрывать IP-адреса. Apple также представляет новый раздел в настройках под названием “Отчет о конфиденциальности приложений“.

Siri будет работать без подключения к интернету с распознаванием речи на устройстве

WWDC 2021 скриншот видео

Apple позволит Siri обрабатывать голосовые запросы на устройстве, что означает, что звук не будет передаваться через Интернет, а Siri может принимать многие запросы в автономном режиме.

Данные о здоровье членов семьи

WWDC 2021 скриншот видео

Компания представляет ряд новых функций, ориентированных на здоровье, например, возможность делиться медицинскими данными с членами вашей семьи и с поставщиками медицинских услуг.

Улучшения AirPods

WWDC 2021 скриншот видео

Apple вносит некоторые изменения в AirPods, например, упрощает их поиск в сети Find My и возможность объявлять ваши уведомления.

Apple iСloud Plus

WWDC 2021 скриншот видео

Apple iCloud получает новую частную службу ретрансляции и возможность создавать электронные письма для записи под названием “Скрыть мою электронную почту“. Они будут частью новой подписки iCloud Plus, которая будет предлагаться без дополнительной платы для текущих платных пользователей iCloud.

WatchOS 8

WWDC 2021 скриншот видео

Предстоящая WatchOS 8 имеет новые функции для здоровья, в том числе новое приложение Mindfulness, улучшения в циферблате Photos и многое другое.

Siri переходит на сторонние аксессуары

WWDC 2021 скриншот видео

Apple разрешит сторонним производителям аксессуаров добавлять Siri на свои устройства. Компания показала это на термостате Ecobee в своей презентации.

MacOS Monterey

WWDC 2021 скриншот видео

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Следующий большой выпуск MacOS от Apple называется Monterey. Одна большая новая функция - возможность использовать одну и ту же мышь и клавиатуру на Mac и iPad. Приложение Apple Shortcuts также появится на Mac. А Monterey добавляет улучшения в FaceTime, SharePlay и новые статусы Apple “Focus“, которые появятся и на других программных платформах Apple.

Новый Safari

WWDC 2021 скриншот видео

Apple меняет дизайн Safari, добавляя вкладки и группы вкладок по-новому. А на iOS панель вкладок будет внизу экрана, чтобы ее было легче достать большим пальцем. Веб-расширения также появятся в iOS и iPadOS.

Приложение для тестирования приложений

Apple объявила, что позволит разработчикам использовать TestFlight для тестирования своих приложений на Mac. Компания также анонсировала Xcode Cloud, который позволяет вам тестировать свои приложения на всех устройствах Apple в облаке.

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Напомним, ранее сообщалось, что Apple хочет открыть украинское представительство в этом году.