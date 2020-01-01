Microsoft: Обслуживание Windows 10 прекращается в декабре

Это касается старых версий Windows 10.

Корпорация Майкрософт напомнила сегодня клиентам, что обслуживание Windows 10 2004 (все выпуски) и Windows Server 2004 (Datacenter, стандартные выпуски) прекратится 14 декабря 2021 года.

"Эти выпуски больше не будут получать обновления безопасности после 14 декабря 2021 года", - объявила сегодня Microsoft. "Клиенты, которые обратятся в службу поддержки Майкрософт после этой даты, получат указание обновить свое устройство до последней версии Windows 10, чтобы сохранить поддержку".

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Устройства под управлением выпусков Windows 10 больше не будут получать техническую поддержку или ежемесячные исправления ошибок и безопасности.

Помимо рекомендаций пользователям как можно скорее обновиться до последних доступных версий, компания также автоматически выпускает обновления функций для некоторых устаревших устройств.

"Центр обновления Windows автоматически инициирует обновление функций для потребительских устройств с Windows 10 и неуправляемых бизнес-устройств, которые находятся на этапе или в течение нескольких месяцев после завершения обслуживания", - поясняла ранее Microsoft. "Для этих устройств вы можете выбрать удобное время для перезагрузки устройства и завершения обновления".

Microsoft советует клиентам, все еще использующим Windows 10 2004, установить May 2021 Update, которое обновит их устройства до Windows 10 версии 21H1, обслуживание которой будет прекращено в следующем году, 13 декабря, для всех выпусков.

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Редмондский гигант начал автоматическое обновление устройств с Windows 10 2004 до Windows 10 21H1 5 июня и объявил, что 22 июня они начали автоматическое обновление большего количества устройств с Windows 10, срок службы которых близок к концу, до Windows 10 21H1.

"Сейчас мы начинаем новый этап нашего развертывания. Используя обучение машинному обучению, которое мы прошли до сих пор, мы увеличиваем количество устройств, выбранных для автоматического обновления до Windows 10 версии 21H1, обслуживание которых приближается к завершению", - пояснила Microsoft на странице состояния работоспособности Windows 10 21H1.

Поскольку срок службы Windows 10 2004 подходит к концу через три месяца, большее количество устройств с этой версией Windows 10 будет автоматически обновлено до последней версии.

Windows 10 21H1 в настоящее время доступна для всех пользователей с устройствами под управлением Windows 10 версии 20H2 и Windows 10 версии 2004, которые вручную пытаются проверить наличие обновлений с помощью Центра обновления Windows.

Обновление функции Windows 10 21H1 также доступно для быстрого развертывания с помощью Media Creation Tool или Windows Server Update Services (WSUS).

Если вы еще не хотите обновляться до Windows 10 21H1, вы можете отложить обновление функции с помощью групповой политики "Выбрать, когда будут получены предварительные сборки и обновления компонентов", которые можно найти в разделе "Конфигурация компьютера" > "Административные шаблоны" > "Компоненты Windows" > "Центр обновления Windows". > Центр обновления Windows для бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft объявила сроки смерти браузера Edge на Windows 7.