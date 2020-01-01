Microsoft объявила сроки смерти браузера Edge на Windows 7

Поддержка браузера прекратится уже через год.

В новой публикации в Microsoft Docs компания объявила о том, как долго Microsoft Edge будет поддерживаться в различных операционных системах.

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Windows 7 и Windows Server 2008 R2 будут по-прежнему поддерживаться с последними версиями Microsoft Edge до 15 июля 2021 года.

Windows 10 1507, 1511, 1607 и 1703 больше не включены. Начиная с Windows 10 1709 и версии LTSC, а также Windows Server 2012 и Windows 8.1 все еще находятся в списке поддерживаемых систем.

Microsoft, естественно, рекомендует перейти на текущую операционную систему из соображений безопасности.

Таким образом, Microsoft будет делать то же самое с Edge, что и с самой Windows 10. Постепенно будут удаляться старые версии из списка поддерживаемых операционных систем, что экономит Microsoft много ресурсов.

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"Мы будем продолжать поддерживать Microsoft Edge в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до 15 июля 2021 года. Эти операционные системы не поддерживаются, и Microsoft рекомендует вам перейти на поддерживаемую операционную систему, такую ​​как Windows 10. Хотя Microsoft Edge помогает вам быть защищенными в Интернете, ваш компьютер все еще может быть подвержен угрозам безопасности. Чтобы режим IE мог получить поддержку в этих операционных системах, устройства должны иметь обновления расширенной безопасности для Windows 7. Без обновлений расширенной безопасности Windows 7 функциональность Internet Explorer будет уязвима для угроз безопасности. Кроме того, функциональность режима IE может перестать работать без продолжения обслуживания через расширенные обновления безопасности".

Стоит отметить, что недавно компания Netmarketshare выпустила данные о доле рынка для настольных операционных систем и браузеров в марте 2020 года. В отчете мы можем ясно увидеть, что Microsoft Edge стал вторым по популярности браузером в мире.