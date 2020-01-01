Xiaomi 11T и 11T Pro получили зарядку 120 Вт и камеры на 108 Мп

После нескольких дней анонсов Xiaomi наконец-то представила серию Xiaomi 11T. Линейка включает в себя две модели, а именно Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro.

Компания Xiaomi на специальном мероприятии представила два телефона серии 11T. Дизайн Xiaomi 11T вдохновлен винтажными пленочными видеокамерами. Это видно по расположению тройной камеры заднего вида на задней панели.

Телефоны имеют пластиковую рамку и заднюю панель из стекла с антибликовым покрытием. Они также имеют заостренные края и четырехугольные изгибы сзади для лучшего удобства удержания в руке. На передней панели они оснащены дисплеем с перфорацией и защитой Corning Gorilla Glass Victus.

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Говоря о размещении, громкоговорители и клавиша питания со встроенным датчиком отпечатков пальцев находятся на правой стороне, в то время как на левой стороне ничего нет. Кроме того, в нижней части находится порт USB Type-C, основной микрофон, решетка динамика и слот для SIM-карты. Наконец, верхняя сторона включает в себя инфракрасный лазер, другую решетку динамика и вторичный микрофон.

Размеры смартфонов составляют 164,1 х 76,9 х 8,8 мм, а их вес отличается всего на один грамм. Обычная модель и Pro весят 203 г и 204 г соответственно.

Серия Xiaomi 11T выпускается в трех цветах, таких как Серый метеорит, Белый Лунный свет и Небесно-голубой.

Экран

Серия Xiaomi 11T оснащена 6,67-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+), более чем 1 миллиардом цветов, частотой обновления AdaptiveSync 120 Гц и дискретизацией сенсорного экрана 480 Гц.

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Эта панель с рейтингом DisplayMate A+ имеет центральное отверстие, соотношение сторон 20:9, контрастность 5 000 000:1 и пиковую яркость 1000 нит. Экран поддерживает HDR10+, Dolby Vision (только Pro), TrueColor, режим солнечного света 3.0 и режим чтения 3.0.

Под капотом Xiaomi 11T встроен SoC MediaTek Dimensity 1200 Ultra SoC в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ памяти UFS 3.1. С другой стороны, Xiaomi 11T Pro оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Температура регулируется системой жидкостного охлаждения.

Камеры

Серия Xiaomi 11T xiaomi

Также оба смартфона оснащены тройной камерой на задней панели, состоящей из 108-мегапиксельного основного сенсора, 8-мегапиксельного сверхширокого блока (120° FOV) и 5-мегапиксельного шутера телемакро с автофокусом. В то время как для селфи и видеозвонков они используют 16-мегапиксельную камеру.

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В дополнение к обычным функциям камеры MIUI, телефоны также оснащены новыми функциями камеры, такими как увеличение звука, кинотеатр с искусственным интеллектом в один клик, замораживание времени и Волшебный зум. Модель Pro также поддерживает запись видео со скоростью 8K 30 кадров в секунду, 4K 60 кадров в секунду и HDR10+.

К сожалению, максимальная скорость обычной модели составляет 4K 30 кадров в секунду. Даже фронтальная камера в стандартной версии ограничена разрешением 1080p 30 кадров в секунду, в то время как Pro может записывать до 1080p 60 кадров в секунду.

Связь

Серия Xiaomi 11T xiaomi

Что касается подключения, оба поддерживает 5G, две SIM-карты, двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS (GPS, A-GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, BeiDou), NFC и USB Type-C. У них есть все необходимые датчики, такие как акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности на 360°, гироскоп, компас и ИК-лазер. В версии Pro также есть барометр и датчик цветовой температуры.

Телефоны поставляются с линейным вибрационным двигателем по оси X, сертифицированным аудиосигналом Hi-Res и специальными двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmo. Кроме того, динамики в варианте Pro настраиваются Harmon Kardon.

Смартфоны работают под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11. Они гарантированно получат три обновления для Android и четыре года исправлений безопасности.

Батарея

Серия Xiaomi 11T xiaomi

Серия Xiaomi 11T оснащена батареей емкостью 5000 мАч. Версия Pro поддерживает технологию сверхзаряда Xiaomi мощностью 120 Вт, в то время как обычный вариант ограничен зарядкой мощностью 67 Вт.

Технология зарядки мощностью 120 Вт на Xiaomi 11T Pro способна зарядить телефон от 2% до 100% всего за 17 минут. Это решение для зарядки имеет сертификацию безопасной системы быстрой зарядки TÜV Rheinland благодаря 34 функциям зарядки аккумулятора, мониторингу температуры в режиме реального времени и другим мерам. В то время как Xiaomi 11T заряжается от 1% до 100% за 36 минут.

Независимо от того, какой телефон вы купите, оба будут поставляться с соответствующими зарядными устройствами мощностью 67 Вт и 120 Вт. Эти адаптеры питания можно также использовать для зарядки других устройств.

Xiaomi 11T / 11T Pro Цена и доступность

Серия Xiaomi 11T xiaomi

Серия Xiaomi 11T будет продаваться в розницу по следующим ценникам:

Xiaomi 11T

8 ГБ + 128 ГБ – €499

8 ГБ + 256 ГБ – €549

Xiaomi 11T Pro

8 ГБ + 128 ГБ – €649

8 ГБ + 256 ГБ – €699

12 ГБ + 256 ГБ – €749

Доступность этих смартфонов будет варьироваться от страны к стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит первый смартфон с жидкой линзой.