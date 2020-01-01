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Раскрыты характеристики еще не вышедшего Xiaomi Mi 11T Pro

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Смартфон получит топовый процессор и быструю зарядку.
Mi 11 получит версию Mi 11T
Mi 11 получит версию Mi 11T
xiaomi

Некоторые характеристики просочились про новый смартфон от Xiaomi, Xiaomi Mi 11T Pro, и при запуске будут две модели телефона: Mi 11T и Mi 11T Pro.

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Утечка спецификации относится к Xiaomi Mi 11T Pro, и телефон, по-видимому, будет оснащен мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 888.

Нет никаких подробностей о том, сколько оперативной памяти и хранилища будет в телефоне, мы ожидаем, что он будет доступен с несколькими вариантами хранилища и оперативной памяти.

Ожидается, что телефон будет оснащен OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, хотя точные размеры дисплея пока не разглашаются.

Он также будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой на 120 Вт, что должно гарантировать, что устройство можно быстро зарядить от 0 до 100 процентов.

Это единственные характеристики, которые были раскрыты об устройстве до сих пор, ожидается, что он будет выпущен где-то в сентябре. Модель Pro, по-видимому, будет продаваться по цене около 600 долларов, но пока нет подробностей о том, сколько будет продаваться стандартное устройство.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11.

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Теги: Xiaomi Mi 11T, Xiaomi
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