Тайконавты сделали потрясающие снимки Земли с космической станции Тяньхэ

Китайские астронавты (тайконавты) отправились на космическую станцию ​​в рамках миссии Шэньчжоу-12.

12 китайских астронавтов Шэньчжоу прислали потрясающие изображения, сделанные из маленьких окон модуля космической станции Тяньхэ на низкой околоземной орбите.

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Три тайконавта, первые члены экипажа, посетившие Тяньхэ, находятся на борту модуля с 17 июня. Экипаж выполнил два выхода в открытый космос и выполнил ряд экспериментов, но китайское агентство пилотируемых космических полетов только недавно опубликовало снимки, сделанные тайконавтами.

Первая партия снимков, сделанных Тан Хунбо и опубликованных в августе, включает виды из космоса на Гвинейский залив, огни, освещающие Северную Африку, Эфиопское нагорье и Индийский океан, а также спальные помещения Тан. Командир Шэньчжоу-12 Не Хайшэн также прислал снимки ночного Пекина и части Тихого океана.

Одно изображение показывает кривую света над Землей. Это создается светом, проходящим через атомы натрия в атмосфере на высоте от 80 до 105 километров над поверхностью Земли.

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Другие изображения позволяют впервые увидеть окна на Тяньхэ, а также взглянуть на солнечные панели, которые обеспечивают электроэнергией орбитальный объект. На фотографии спальных помещений Тана изображены спальные мешки, которые обеспечивают безопасность астронавтов в условиях микрогравитации, пока они дремлют.

Вторая партия изображений, выпущенных 8 сентября, включают фото тайконавта Ль Бомина. К ним относятся озеро Урмия в Иране, Кыргызская автономная префектура Кызылсу в Китае, озеро Ван в Турции и Армянское нагорье, а также вид на Южную Африку.

В отчетах не указывалось оборудование, которое космонавты использовали для съемки изображений.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай успешно запустил тяжелую ракету Long March 5B.