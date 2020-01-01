Гаджеты, нарушающие законы физики: Эксперименты

Такие устройства могут удивить даже ученых.

Многие гаджеты выглядят одинаково: телефоны, умные часы, дроны, фотоаппараты имеют привычный нам форм-фактор.

Читай также: Луч смерти своими руками: Эксперименты

Но не все! К счастью, есть настолько необычные устройства, что поначалу совершенно непонятно, как они работают. А порой даже кажется, что нарушают законы физики. В этом выпуске вы увидите самые интересные гаджеты, которые вас точно удивят.

Напомним, ранее блогеры показали из чего на самом деле делают литий-ионные аккумуляторы.