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Гаджеты, нарушающие законы физики: Эксперименты

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Такие устройства могут удивить даже ученых.

Многие гаджеты выглядят одинаково: телефоны, умные часы, дроны, фотоаппараты имеют привычный нам форм-фактор.

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Но не все! К счастью, есть настолько необычные устройства, что поначалу совершенно непонятно, как они работают. А порой даже кажется, что нарушают законы физики. В этом выпуске вы увидите самые интересные гаджеты, которые вас точно удивят.

Напомним, ранее блогеры показали из чего на самом деле делают литий-ионные аккумуляторы.

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Теги: видео, эксперименты
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