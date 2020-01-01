Из чего на самом деле делают литий-ионные аккумуляторы: Эксперименты
Что делают с аккумуляторами после того, как истек срок их службы?
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В этом видео блогер Thoisoi расскажет о переработке литий-ионных аккумуляторов и сколько на самом деле в них содержится лития.
Литий-ионные аккумуляторы придумал в США, а ученые, которые их придумали, даже получили Нобелевскую премию.
А как выглядят аккумуляторы изнутри и как их утилизируют?
Напомним, ранее блогеры показали, сколько мочи в обычном плавательном бассейне.
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