Качество во всем: Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX

К нам на обзор попала новая линейка полноразмерных беспроводных наушников Bang&Olufsen.

Характеристики Bang&Olufsen Beoplay HX

Конструкция: полноразмерные (полный обхват уха), закрытого типа

Крепление: дуга (над головой)

Подключение: беспроводное, проводное

Тип подключения: Bluetooth

Особенности: отсоединяющийся кабель, голосовое управление, шумоподавление

Частотный диапазон: 20 - 22000 Гц

Чувствительность: 95 дБ

Сопротивление: 24 Ом

Диаметр мембраны: 40 мм

Время работы: 40 ч

Время зарядки: 3 ч

Размеры: 195x200x52 мм:

Вес: 285 г

Дополнительно: аудиокабель с 3.5 мм мини-разъемом для проводного подключения длиной 1.25 м и кабель USB-A - USB-C для зарядки.

Дизайн

В стильной коробке находится футляр с наушниками Beoplay HX. Боковой отсек коробки скрывает кабель USB-A - USB-C длиной 1,25 метра и аудиокабель такой же длины.

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX techno.bigmir.net

Очень привлекательный HX доступен в цветовой гамме антрацита, песка и дерева. Beoplay HX отличается качественными материалами, очень хорошей обработкой, шикарным дизайном и высоким уровнем комфорта при ношении.

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX techno.bigmir.net

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Амбушюры изготовлены из алюминия, подушки - из мягкой кожи. Оголовье изготовлено из композитной ткани, и HX можно удобно отрегулировать по размеру головы с помощью телескопического механизма с мягкой подкладкой.

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX techno.bigmir.net

Изнанка покрыта тканью. Верх украшен кожаной нашивкой того же цвета, что и наушники. На вид и на ощупь это очень высококачественный продукт.

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX techno.bigmir.net

Сами амбюшуры мягкие, и даже если вы носите очки, они не давят на дужки, как обычные наушники. Так что, если вы хотите беспроводные наушники, но никак не могли подобрать полноразмерную модель из-за очков - Beoplay HX ваш вариант.

На самих чашах находятся кнопки управления и два гнезда - для подключения провода mini-Jack 3.5 и USB Type-C.

Активное шумоподавление и сенсорное управление

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Говоря о технической части, связанной со звуком, Beoplay HX объединяет два 40-миллиметровых динамика с неодимовыми магнитами и басовыми портами в дополнение к четырем микрофонам, которые позволяют использовать передовую технологию формирования луча. Производитель также представляет новую технологию адаптивного активного шумоподавления.

Всего в наушниках есть три режима: обычный, чистый и активное шумоподавление. Даже в обычном режиме наушники неплохо изолируют посторонний звук. Но с активным шумоподавлением вам уже ничто не помешает наслаждаться звуком музыки.

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX techno.bigmir.net

В “чистом“ режиме микрофоны усиливают внешние звуки, так что вы можете слышать собеседника или шум приближающихся машин. Единственное, что немного раздражало - ветер может задувать в микрофоны и это мешает наслаждаться музыкой.

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HX работает с Bluetooth 5.1 и аудиокодеками aptX Adaptive, а также с AAC и SBC. Таким образом, они обеспечивают наилучшее звуковое соединение со всеми устройствами, представленными в настоящее время на рынке. Кроме того, сертификаты Google Fast Pair, MFi (iOS) и Microsoft Swift Pair обеспечивают максимально быстрое и стабильное соединение по Bluetooth. Многоточечная функция позволяет одновременно управлять двумя устройствами.

Но самое крутое, что даже если вы разрядили наушники, достаточно подключить их по проводу к телефону, и шумоподавление все равно будет работать. Разницы в звуке нет. А если подсоединить по шнуру с высококачественной аудиотехникой, звук будет еще лучше, ведь Bluetooth все равно немного теряет в качестве.

Подключение и управление

Наушники сразу подключились к телефону Android, и при подключении предлагали скачать фирменное приложение для управления наушниками. Конечно, можно обойтись и без него, но советуем хотя бы первый раз настроить наушники именно через него. Здесь вы можете выбрать пресеты для выдачи звука. Например, по умолчанию даже на полной громкости звук был не самым громким. Но при настройке через приложение удалось сделать звук громче и добавить басов. И уже после этого даже при подключении к другому телефону звук был насыщеннее и громче.

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX techno.bigmir.net

B&O Beoplay HX управляются при помощи сенсорной панели в обоих наушниках. В фирменном приложении при подключении наушников можно просмотреть небольшую инструкцию, как управлять музыкой жестом.

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX techno.bigmir.net

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Вращение по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой - уменьшает. Свайп переключает треки, и нажатие по панели ставит на паузу или отвечает на звонок.

Поначалу было трудно сразу найти сенсорную зону в наушнике, но потом, когда привыкаешь, все становится легко и очень удобно. Причем не важно, нажимаете на левую или правую чашу для управления.

Батарея

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX bang-olufsen.com

Что касается автономности, Beoplay HX обещают до 35 часов воспроизведения с режимом шумоподавления или до 40 часов без него. Полная зарядка идет около двух часов, но даже во время подзарядки можно пользоваться наушниками, подключив их по проводу. Так что, если вы не представляете ни минуты жизни без музыки - вы оцените.

Выводы

Обзор беспроводных наушников Bang&Olufsen Beoplay HX bang-olufsen.com

Bang&Olufsen традиционно радует как дизайном, так и звуком. И HX - очередное этому подтверждение. Наушники можно использовать по принципу - подключил и забыл, так как настройки по умолчанию уже позволяют оценить качество звучания. Если же вы меломан со стажем и предпочитаете собственные настройки, Bang&Olufsen позволяет вам сделать и это, причем с минимальными вмешательствами.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые крутые бренды.