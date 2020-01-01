Лучшие среди доступных: Обзор беспроводных наушников FreeBuds 4i

Эти наушники удивят отличным звуком и автономностью.

Характеристики Huawei Freebuds 4i

Размеры и вес: наушники - 37,5 x 23,9 x 21 мм - 5,5 грамма, чехол - 48 x 61,8 x 27,5 мм - 36,5 грамма

наушники - 37,5 x 23,9 x 21 мм - 5,5 грамма, чехол - 48 x 61,8 x 27,5 мм - 36,5 грамма Связь: Bluetooth 5.2, AAC, SBC

Bluetooth 5.2, AAC, SBC Совместимость: iOS и Android

iOS и Android Батарея: наушники - 55 мАч, корпус - 215 мАч.

наушники - 55 мАч, корпус - 215 мАч. Автономность : наушники - до 10 часов, чехол - до 22 часов.

: наушники - до 10 часов, чехол - до 22 часов. Зарядка: USB Type-C

USB Type-C Дополнительные возможности: 4 микрофона, Активное шумоподавление, управление жестами, определение положения, быстрая зарядка.

Дизайн

Huawei FreeBuds 4i действительно удобны. Это одни из тех наушников, которые почти не замечаешь в ухе. Наушники хорошо крепятся к уху. Если даже сильно потрясти головой, наушник не выпадает. Это возможно благодаря силиконовым подушечкам. Но для начала мы советуем потратить несколько минут на то, чтобы попробовать все три, которые есть в коробке, чтобы выбрать тот, который больше всего подходит. Это не только добавит эргономичности, но и улучшит пассивное шумоподавление.

Обзор наушников Huawei FreeBuds 4i

Сами наушники сделаны из глянцевого пластика, Они хорошо противостоят отпечаткам пальцев. В корпусе наушников у нас есть два микрофона MEMS для шумоподавления при звонках, а в верхней части расположена сенсорная поверхность.

Что касается зарядного футляра, он значительно меньше, чем FreeBuds Pro и более округлый . Он очень хорошо лежит в руке и не мешает в кармане (отчасти благодаря тому, что он достаточно легкий). Пластик такой же, как у наушников.

Обзор наушников Huawei FreeBuds 4i

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На передней панели размещен логотип бренда и светодиод, который будет указывать на состояние зарядки кейса. Сзади расположен порт для зарядки USB Type-C, но нет беспроводной зарядки . Крышка, в свою очередь, имеет достаточно прочное магнитное крепление, чтобы ее можно было легко открыть, но чтобы она не открывалась при резких непроизвольных движениях.

Обзор наушников Huawei FreeBuds 4i

Из-за своей эргономичности у вас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы достать наушник из футляра. Наушники магнитятся к корпусу, потому нужно наловчиться доставать их.

Программное обеспечение

Huawei находится в процессе создания собственной экосистемы продуктов и, как таковая, расширяет возможности интеграции между своими собственными устройствами . По этой причине лучший опыт достигается, если у нас есть мобильный телефон Huawei.

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Означает ли это, что их нельзя использовать с другими мобильными телефонами? Нет, FreeBuds 4i совместимы со всеми телефонами, независимо от марки. Но только в Android вы можете получить доступ к приложению управления AI Life , в котором можно изменять шумоподавление и настраивать управление жестами.

Что мы можем делать в приложении? Видеть состояние батареи наушников и корпуса, изменять контроль шума (отмена, окружающие звуки и включение шумоподава), изменять управление жестами, активировать обнаружение использования и обновлять прошивку. В смартфонах Huawei также можно настраивать эквалайзер или довериться автоматике.

Наушники правильно распознают жесты, хотя мы заметили небольшую задержку между касанием сенсорной поверхности и выполнением действия. Мы хотели бы иметь возможность изменять жест в одно касание, хотя в защиту Huawei следует сказать, что избавление от жеста в одно касание полностью исключает возможность случайных касаний.

Звук

Это самое главное для наушников. И FreeBuds 4i звучат отлично на всех частотах. По правде говоря, наушники нас приятно удивили. Наиболее распространенным в этом диапазоне является то, что максимумы резкие, а минимумы подавлены, но FreeBuds 4i обеспечивает более чем приличный баланс без ущерба для мощности. Мы не заметили серьезных недостатков.

Обзор наушников Huawei FreeBuds 4i

То же самое можно сказать и о звонках, которые хорошо слышны в обе стороны - как для собеседника, так и для нас. Даже при ветренной погоде собеседник нас слышит без помех.

Шумоподавление

Одним из отличительных элементов FreeBuds 4i является включение активного шумоподавления. Только из-за того, что это наушники среднего класса, у FreeBuds 4i постоянное шумоподавление, а не активное, как в наушниках классом старше. То есть он не адаптируется к окружающей среде на основе шума, а подавляет любой шум.

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Они без проблем убирают статические и постоянные шумы, например, от вентиляторов ПК или обычных уличных шумов.

Прозрачный режим, который у Huawei называется Звукопроницаемость, не совсем прозрачный. Звуки все равно остаются чуть приглушенными, но окружающий мир слышно лучше, чем просто с отключенным шумоподавлением.

Батарея

55 мАч в наушниках хватает примерно на 6-7 часов воспроизведения музыки без подзарядки с с активированным шумоподавлением. Это действительно много. А без шумоподава FreeBuds 4i хватает на 9-10 часов.

Обзор наушников Huawei FreeBuds 4i

Однако следует отметить, что окончательная автономия будет зависеть от установленной громкости и количества звонков.

Но даже если вы любите слушать музыку целый день без перерывов на предельной громкости, наушники всегда можно подзарядить от чехла при помощи быстрой зарядки. Он заряжает их до 65% за десять минут. А полная зарядка занимает около часа.

Выводы

Huawei FreeBuds 4i - одни из лучших TWS-наушников среднего уровня, которые мы можем найти прямо сейчас. Они не идеальны, но более чем удовлетворят потребности почти любого человека.

Среди минусов можно было бы пожаловаться на сложности с вытаскиванием наушников из чехла, но, учитывая их автономность, на этот недостаток можно закрыть глаза. Также можно посетовать на режим Звукопроницаемость, который не очень-то проницаемый.

Напомним, ранее сообщалось, что JBL собирает деньги на вечные беспроводные наушники.