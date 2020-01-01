Электрокостюм от комаров: Эксперименты
Зачем электроловушки от комаров, если можно сделать целый костюм от комаров.
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Блогеры из SuperCrastan сделали первый в своем роде электрокостюм от комаров. Теперь ваш летний покой точно никто не нарушит.
В таком костюме ты будешь в центре внимания на любой вечеринке. Присаживайся поудобнее и погнали вновь управлять электричеством на благо человечества.
Напомним, ранее блогеры показали, как добыть золото из хлама.
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