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Как добыть золото из хлама: Эксперименты

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Как можно в домашних условиях добыть драгоценный металл.

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Блогер из Огненное ТВ показал, как получить золото в домашних условиях своими руками самым доступным методом.

В качестве сырья использовались сим-карты, переходники, материнские платы и старые видеокарты. 

Чтобы добыть золото и другие драгоценные металлы, нужно использовать кислоту и газовую горелку.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.

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Теги: эксперименты, видео
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