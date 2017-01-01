Как добыть золото из хлама: Эксперименты
Как можно в домашних условиях добыть драгоценный металл.
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Блогер из Огненное ТВ показал, как получить золото в домашних условиях своими руками самым доступным методом.
В качестве сырья использовались сим-карты, переходники, материнские платы и старые видеокарты.
Чтобы добыть золото и другие драгоценные металлы, нужно использовать кислоту и газовую горелку.
Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.
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