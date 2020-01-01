Apple придется ставить на iPhone порт USB-C для Европы

Согласно недавнему отчету Apple, возможно, придется использовать USB-C с iPhone в Европе вместо порта для зарядки Lightning.

Новое европейское законодательство подразумевает, что все мобильные телефоны в Европе должны будут использовать один и тот же стандарт зарядки, как ожидается, это будет USB-C. Европейская комиссия ищет производителей смартфонов для принятия общего стандарта для зарядных устройств.

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Если это будет принято в качестве закона, Apple должна будет соблюдать закон и предоставить людям USB-C в качестве зарядки по умолчанию для iPhone.

Один из способов обойти это - включить адаптер USB-C для освещения в свои iPhone. Это позволит им продолжать использовать Lightning в качестве зарядки по умолчанию на iPhone, а также обеспечит совместимость их iPhone с зарядкой USB-C.

Другой вариант для Apple - полностью переключить свои iPhone с зарядки Lightning на USB-C, это то, что они сделали на своих планшетах iPad Pro, а также на своем последнем iPad Air. Так что вполне возможно, что они решат использовать USB-C в будущем на iPhone. Ранее также ходили слухи, что Apple уберет все порты в будущем и просто будет использовать беспроводную зарядку для своих iPhone.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple вынудили сообщать о замедляющих iPhone обновлениях.