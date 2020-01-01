Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple придется ставить на iPhone порт USB-C для Европы

Комментариев: 0
Согласно недавнему отчету Apple, возможно, придется использовать USB-C с iPhone в Европе вместо порта для зарядки Lightning.
Новые iPhone могут получить порт USB Type-C
Новые iPhone могут получить порт USB Type-C
geeky-gadgets.com

Новое европейское законодательство подразумевает, что все мобильные телефоны в Европе должны будут использовать один и тот же стандарт зарядки, как ожидается, это будет USB-C. Европейская комиссия ищет производителей смартфонов для принятия общего стандарта для зарядных устройств.

Читай также: Жизнь после iPhone: Apple готовится к переменам

Если это будет принято в качестве закона, Apple должна будет соблюдать закон и предоставить людям USB-C в качестве зарядки по умолчанию для iPhone.

Один из способов обойти это - включить адаптер USB-C для освещения в свои iPhone. Это позволит им продолжать использовать Lightning в качестве зарядки по умолчанию на iPhone, а также обеспечит совместимость их iPhone с зарядкой USB-C.

Другой вариант для Apple - полностью переключить свои iPhone с зарядки Lightning на USB-C, это то, что они сделали на своих планшетах iPad Pro, а также на своем последнем iPad Air. Так что вполне возможно, что они решат использовать USB-C в будущем на iPhone. Ранее также ходили слухи, что Apple уберет все порты в будущем и просто будет использовать беспроводную зарядку для своих iPhone.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple вынудили сообщать о замедляющих iPhone обновлениях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Apple, iPhone, USB Type-C
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь