Apple вынудили сообщать о замедляющих iPhone обновлениях

Теперь мы будем знать, какое обновление принесет замедление.

Замедления iPhone можно будет избежать AppleInsider.ru

Пару лет назад Apple подверглась волне критики после того, как компания признала факт снижения производительности ранее выпущенных моделей iPhone, объясняя это желанием предотвратить возможность отключения смартфонов из-за изношенного аккумулятора.

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Затем компания позволила владельцам iPhone проверять состояние своего аккумулятора и иметь возможность отключить программное ограничение производительности устройства. Теперь, согласно сообщению CNBC, компания Apple заранее уведомит пользователей об обновлении операционной системы iOS, которое замедлит их iPhone.

Apple заключила соответствующее соглашение с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании, которое ранее провело расследование по поводу снижения производительности iPhone. В результате пользователи будут знать, когда выйдет это обновление, и смогут при желании не устанавливать новую прошивку.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple извинилась за замедление старых iPhone.

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