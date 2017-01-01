Apple вынудили сообщать о замедляющих iPhone обновлениях
Пару лет назад Apple подверглась волне критики после того, как компания признала факт снижения производительности ранее выпущенных моделей iPhone, объясняя это желанием предотвратить возможность отключения смартфонов из-за изношенного аккумулятора.
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Затем компания позволила владельцам iPhone проверять состояние своего аккумулятора и иметь возможность отключить программное ограничение производительности устройства. Теперь, согласно сообщению CNBC, компания Apple заранее уведомит пользователей об обновлении операционной системы iOS, которое замедлит их iPhone.
Apple заключила соответствующее соглашение с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании, которое ранее провело расследование по поводу снижения производительности iPhone. В результате пользователи будут знать, когда выйдет это обновление, и смогут при желании не устанавливать новую прошивку.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple извинилась за замедление старых iPhone.
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