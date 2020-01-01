Робособака от Xiaomi выглядит довольно круто, но немного жутко

Такого робота даже можно купить по довольно сносной цене.

Собаки-роботы прошли очень долгий путь с тех пор, как Sony впервые представила их миру в виде Aibo, симпатичной роботизированной собаки, которая больше напоминала демонстрацию их технологий. Ситуация изменилась с тех пор, как мы начали видеть больше роботов-собак, таких как Spot от Boston Dynamics.

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Похоже, что Xiaomi решила, что они тоже хотят заняться робототехникой, поскольку с тех пор они представили свою собственную собаку-робота - CyberDog. Этот CyberDog больше похож на Spot, чем на Aibo. Это четвероногий робот, оснащенный такими аппаратными функциями, как технология Intel RealSense, которые помогают определять, что вокруг него, а также перемещаться и избегать препятствий.

Встроенные камеры также можно использовать для определения позы, человеческих лиц и выделения людей в группе, что отчасти круто, но это жутко. Он также может принимать полезную нагрузку до 3 кг, что означает, что его можно использовать для перевозки определенных товаров и предметов.

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Xiaomi создаст 1000 единиц CyberDog, которые будут продаваться в первую очередь инженерам, энтузиастам робототехники и фанатам Xiaomi. Удивительно, но это не слишком дорого - 9 999 юаней, что составляет примерно 1500 долларов. Это не совсем дешево, но для собаки-робота, которая в наши дни стоит цену флагманского смартфона, это совершенно доступно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае создали робособаку для прогулок во время карантина.