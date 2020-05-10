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В Китае создали робособаку для прогулок во время карантина

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Пандемия коронавируса диктует моду на роботов.
В Китае создали робособаку для прогулок во время карантина

Недавно разработанная четвероногая собака-робот A1 из Ханчжоу Unitree стоит не более 10000 долларов. Компания считается китайской версией Boston Dynamics и ранее выпустила робота Laikago, получив широкое признание в отрасли.

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А недавно выпущенный робот-собака A1 - это уменьшенная версия Laikago с максимальной устойчивой скоростью бега на открытом воздухе 3,3 м / с (11,88 км / ч). Это примерно такая же скорость, как у взрослых, бегающих трусцой, так что вы не будете одиноки, когда будете совершать пробежки.

Робот имеет шарнирную обратную связь по угловому ускорению, а выходной подшипник представляет собой крупный поперечно-роликовый подшипник промышленного класса, практически не повреждающий подшипник.

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Робот-собака А1 весит 12 килограммов, включая батареи, а в положении стоя его длина составляет 500 мм, ширина 300, высота 400.

А1 воспринимает окружающую среду с помощью двухкамерных камер, которые отправляют HD-видео в реальном времени оператору-человеку. Но он также может работать автономно, а его ОСРВ (операционная система в реальном времени) даже включает режим, в котором робот отслеживает и следует за определенными людьми.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом.

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Теги: робопес, робот, Китай
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