Xiaomi вернет деньги всем покупателям их первого телефона

Если у вас вдруг завалялся Xiaomi Mi 1, вы можете получить за него 1999 юаней.

По окончании конференции Xiaomi СЕО компании Лэй Цзюнь сделал подарок всем пользователям мобильного телефона Xiaomi Mi 1.

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Лей Цзюнь сказал, что 10 лет назад Xiaomi 1 поступила в продажу за 1999 юаней, и было продано 184 600 единиц телефонов. Это была первая прибыль Xiaomi. Благодаря этому доходу они продолжили развиваться, и теперь у нас попали в список Fortune 500 и занимают второе место в мире по продажам смартфонов на сегодняшний день!

"Сегодня мы дарим красный конверт в размере 1999 юаней на человека пользователям мобильного телефона Xiaomi 1", - заявил Цзюнь.

Поскольку возврат очень сложен, Xiaomi изменила его на подарочный. Первая партия пользователей может приобрести любой продукт в торговом центре Xiaomi после получения конверта без каких-либо пороговых значений или ограничений.

"Это благодарность 36 000 сотрудников Xiaomi.Мы всегда будем благодарны всем друзьям и партнерам, которые нам помогли", - добавил глава компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi обогнала Apple по проданным смартфонам.