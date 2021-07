Xiaomi обогнала Apple по проданным смартфонам

Xiaomi былf недавно удаленf из черного списка США, поскольку министерство обороны осознало, что компания на самом деле не является "коммунистической китайской военной компанией".

А теперь, согласно новым данным Canalys, компания обогнала Apple и стала производителем смартфонов номер два в мире.

Согласно отчету, доля Samsung на мировом рынке смартфонов во втором квартале 2021 года составила 19 процентов, за ней следуют 17 процентов Xiaomi и 14 процентов Apple. Китайские Oppo и Vivo занимают четвертое и пятое места с долей рынка по 10 процентов.

В то время как все компании в списке достигли определенной степени роста по сравнению с тем же периодом прошлого года, Xiaomi выросла на 83 процента, а Apple только на 1 процент в годовом исчислении.

По словам менеджера Canalys по исследованиям Бена Стэнтона, результаты Xiaomi обусловлены сильным глобальным ростом: поставки увеличились более чем на 300 процентов в Латинской Америке, на 150 процентов в Африке и на 50 процентов в Западной Европе. Однако, хотя компания известна своим отличным бюджетом и телефонами среднего класса, "основным приоритетом для Xiaomi в этом году является рост продаж своих высококлассных устройств, таких как Mi 11 Ultra", - добавляет Стэнтон.

We've moved up one more spot! Just in from @Canalys, we are now the 2nd largest smartphone brand worldwide in terms of shipments. This amazing milestone couldn't have been achieved without our beloved Mi Fans! #NoMiWithoutYou



RT with ✌️from your Xiaomi smartphone :) pic.twitter.com/kKfuTK8K7J