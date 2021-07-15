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Xiaomi обогнала Apple по проданным смартфонам

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Китайская компания заняла второе место в мире по поставкам смартфонов.
Xiaomi заняла второе место по продажам смартфонов в мире
Xiaomi заняла второе место по продажам смартфонов в мире
mashable

Xiaomi былf недавно удаленf из черного списка США, поскольку министерство обороны осознало, что компания на самом деле не является "коммунистической китайской военной компанией".

А теперь, согласно новым данным Canalys, компания обогнала Apple и стала производителем смартфонов номер два в мире.

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Согласно отчету, доля Samsung на мировом рынке смартфонов во втором квартале 2021 года составила 19 процентов, за ней следуют 17 процентов Xiaomi и 14 процентов Apple. Китайские Oppo и Vivo занимают четвертое и пятое места с долей рынка по 10 процентов.

В то время как все компании в списке достигли определенной степени роста по сравнению с тем же периодом прошлого года, Xiaomi выросла на 83 процента, а Apple только на 1 процент в годовом исчислении.

По словам менеджера Canalys по исследованиям Бена Стэнтона, результаты Xiaomi обусловлены сильным глобальным ростом: поставки увеличились более чем на 300 процентов в Латинской Америке, на 150 процентов в Африке и на 50 процентов в Западной Европе. Однако, хотя компания известна своим отличным бюджетом и телефонами среднего класса, "основным приоритетом для Xiaomi в этом году является рост продаж своих высококлассных устройств, таких как Mi 11 Ultra", - добавляет Стэнтон.

Одно имя, которое отсутствует в пятерке лучших, - это Huawei. Когда-то компания была ведущим производителем смартфонов в мире, но ее продажи снижались с тех пор, как правительство США внесло ее в черный список.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi отчиталась об итогах первого квартала.

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Теги: Xiaomi, Apple
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