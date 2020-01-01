Xiaomi выпустила свой самый дорогой телевизор

За панель в 65 дюймов нужно отдать около 1840 долларов.

Xiaomi официально выпустила свой первый OLED-телевизор в виде 65-дюймовой панели Mi TV Master Series, который будет продаваться по цене 12 999 юаней (1840 долларов США) в Китае. Смарт-телевизор обладает огромными возможностями для игр и предлагает панель с частотой 120 Гц и временем отклика 1 мс. MIUI для ТВ и процессор MediaTek также есть на борту.

Mi TV Master Series xiaomi

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65-дюймовая серия Xiaomi Mi TV Master была выпущена китайским OEM-производителем и предлагает множество функций по удивительно низкой цене. Ходили слухи, что первый OLED-телевизор от Xiaomi может стоить более $2264.

Поклонники телевидения будут довольны панелью 4K OLED с частотой 120 Гц, а Xiaomi представила множество фактов о 65-дюймовой серии Mi TV Master, призванной привлечь клиентов: девять динамиков, создающих панорамный 3D-звук (до 65 Вт), искусственный интеллект и MIUI для телевизоров на базе операционной системы Android TV, абсолютный уровень черного благодаря типу панели, цветопередаче DeltaE 1,5 и собственному процессору MediaTek для интеллектуальных вычислений.

Mi TV Master Series xiaomi

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Что касается геймеров, OLED-серия Xiaomi Mi TV Master также может предложить свои фишки. Наряду с вышеупомянутой высокой частотой обновления и приличным временем отклика, 65-дюймовый Smart TV может работать с переменными частотами обновления (VRR), поддерживает соединения HDMI 2.1, которые крайне важны для консолей следующего поколения, и обладает высокоскоростной технологией компенсации движения.

Mi TV Master Series xiaomi

Позаботились в Xiaomi и о дизайне телевизора: очень узкие рамки, что позволяет использовать как можно больше экранного пространства; использование металла и стекла в конструкции.

Новый 65-дюймовый Xiaomi Mi TV Master Series поступит в продажу с 3 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала сверхтонкий умный телевизор.

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