Razer начал тестировать идеальную маску для лица
Если вы терпеливо ждали появления идеальной маски для лица, разрабатываемой командой Razer под кодовым названием Project Hazel, вам будет интересно узнать, что официальное название носимого очистителя воздуха теперь - Razer Zephyr. На этой неделе Razer также начала принимать регистрацию, чтобы присоединиться к фазе разработки бета-тестирования .
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"Представляем Razer Zephyr, последнюю эволюцию нашего носимого очистителя воздуха. Благодаря интеллектуальным технологиям, инновациям и отзывам сообщества он разработан, чтобы быть безопасным, социальным и устойчивым. Следите за нашим графиком, приведенным ниже, и будьте в курсе всех интересных моментов на нашем пути, чтобы воплотить эту отмеченную наградами концепцию в реальность.
Станьте одним из первых в мире, кто попробует Razer Zephyr, подписавшись на бета-тест сообщества ниже, и сделайте это наилучшим образом. Путь к Razer Zepyhr начался с прототипа самой интеллектуальной маски из когда-либо созданных - дизайна, сосредоточенного на пяти ключевых областях, чтобы обеспечить высочайшую степень безопасности с лучшим улучшением качества жизни".
"Разработанный для обеспечения безопасности, социальной и экологической безопасности, Razer Zephyr обладает эффективностью фильтрации 99% BFE, надежным силиконовым лицевым уплотнением и покрытием против запотевания. По мере того, как мы работаем над выпуском, станьте первым, кто наденет его, присоединившись к бета-тестированию нашего сообщества", - говорится в заявлении компании.
Напомним, ранее сообщалось, что маски с клапанами не спасают от коронавируса - исследование.
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