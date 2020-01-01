Razer начал тестировать идеальную маску для лица

Универсальная защитная маска проходит бета-тестирование.

Если вы терпеливо ждали появления идеальной маски для лица, разрабатываемой командой Razer под кодовым названием Project Hazel, вам будет интересно узнать, что официальное название носимого очистителя воздуха теперь - Razer Zephyr. На этой неделе Razer также начала принимать регистрацию, чтобы присоединиться к фазе разработки бета-тестирования .

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"Представляем Razer Zephyr, последнюю эволюцию нашего носимого очистителя воздуха. Благодаря интеллектуальным технологиям, инновациям и отзывам сообщества он разработан, чтобы быть безопасным, социальным и устойчивым. Следите за нашим графиком, приведенным ниже, и будьте в курсе всех интересных моментов на нашем пути, чтобы воплотить эту отмеченную наградами концепцию в реальность.

Razer Zephyr razer

Станьте одним из первых в мире, кто попробует Razer Zephyr, подписавшись на бета-тест сообщества ниже, и сделайте это наилучшим образом. Путь к Razer Zepyhr начался с прототипа самой интеллектуальной маски из когда-либо созданных - дизайна, сосредоточенного на пяти ключевых областях, чтобы обеспечить высочайшую степень безопасности с лучшим улучшением качества жизни".

"Разработанный для обеспечения безопасности, социальной и экологической безопасности, Razer Zephyr обладает эффективностью фильтрации 99% BFE, надежным силиконовым лицевым уплотнением и покрытием против запотевания. По мере того, как мы работаем над выпуском, станьте первым, кто наденет его, присоединившись к бета-тестированию нашего сообщества", - говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее сообщалось, что маски с клапанами не спасают от коронавируса - исследование.