Киберпанк в действии: Razer выпустила умные маски

Игровой бренд Razer представил на выставке CES 2021 многоразовую прозрачную маску со съемными фильтрами.

Наряду с более традиционными анонсами CES, включая новые ноутбуки и уникальное игровое кресло, Razer представила новую концепцию умных масок. Идея возникла из-за того, что компания заметила, что экологические проблемы растут вокруг накопления отходов от одноразовых масок для лица.

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Маска находится в авангарде неизбежной новой волны "умных" защитных масок для лица. Razer

Project Hazel представляет собой стильную многоразовую маску для лица с перезаряжаемыми и съемными вентиляторами. Новые фильтры можно вставить в картриджи вентилятора, и все устройство разработано так, чтобы поставляться с футляром для беспроводной зарядки. Ультрафиолетовые лампы, встроенные в зарядный футляр, обещают стерилизовать маску во время зарядки, и компания предполагает, что одной зарядки должно хватить, чтобы использовать устройство в течение всего дня.

Умная маска Razer Project Hazel Razer

Громкоговорители установлены на двух вентиляторах, а встроенный микрофон усиливает голос пользователя. Большая часть маски также прозрачна, поэтому все эти элементы дизайна помогают пользователю легко общаться с другими.

Умная маска Razer Project Hazel Razer

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Все это не было бы продуктом Razer без лишних светодиодных фонарей, и Project Hazel не исключение. Светодиоды Chroma RGB, способные воспроизводить 16,8 миллионов различных цветов, позволят пользователям настраивать световые эффекты.

Умная маска Razer Project Hazel Razer

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"Razer осознает неопределенность на пути к будущему, и поэтому нашей обязанностью было помочь защитить членов нашего сообщества и подготовить их от невидимых угроз", - говорит генеральный директор Razer Мин-Лян Тан. "Концепция умных масок Project Hazel призвана быть функциональной, но удобной и полезной для взаимодействия с миром, сохраняя при этом общительный эстетический вид".

Project Hazel, безусловно, не первая техническая маска для лица, возникшая из-за пандемии COVID-19. Носимая воздушная маска PuriCare от LG, представленная в августе прошлого года, уже продается на некоторых международных рынках, хотя ее громоздкий дизайн уже выглядит как древняя технология по сравнению с концепцией Razer.

Умная маска Razer Project Hazel Razer

Razer еще не объявила, станет ли Project Hazel доступным для потребителей. Его анонс, похоже, содержит изображения работающего прототипа, так что, по крайней мере, эта концепция более продвинута, чем серия абстрактных рендеров, но неизбежно потребуются испытания и сертификация, прежде чем она выйдет на рынок.

Напомним, ранее сообщалось, что японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса.