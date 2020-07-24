Маски с клапанами не спасают от коронавируса - исследование

Обычная маска предпочтительнее маски с клапаном.

Приобретая маски для лица, чтобы предотвратить распространение COVID-19, вам не нужно искать навороченные экземпляры. В частности, маски с дыхательными клапанами продаются как лучший вариант, чем обычные тканевые покрытия, но они не помогают предотвратить передачу COVID-19 так, как это делают простые маски.

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“Назначение клапана заключается в том, что когда вы выдыхаете, он открывается, чтобы углекислый газ и выдыхаемый воздух могли просто выйти из маски“, - говорит Джон О'Хоро, врач-инфекционист клиники Майо, возглавляющий отдел индивидуальной защиты. Тем не менее, клапан односторонний, и маска только фильтрует поступающие частицы в воздухе.

Эта функция предназначена для того, чтобы сделать действительно облегающие, как некоторые маски N95, более пригодными для носки в течение длительных периодов времени. Маски и респираторы N95 полезны для медицинских работников, которые работают в больницах и других местах, где они могут подвергаться воздействию COVID-19, и имеют дело с пациентами, которые не могут надевать маски. В обычной жизни они также используются для других целей, таких как строительные работы, где поступающие частицы могут быть вредными для легких. 95 в N95 указывает уровень их фильтрации: они отфильтровывают до 95 процентов частиц в воздухе.

“Это критически важные материалы, которые должны оставаться зарезервированными для медицинских работников и других лиц, оказывающих первую медицинскую помощь, в соответствии с рекомендациями действующего руководства CDC“, - отмечает FDA. В больничных условиях эти маски часто носят в сочетании с другими средствами индивидуальной защиты. Но когда дело доходит до ношения этих масок для выполнения того, что ученые называют “контролем источника“, вентиляция сводит на нет всю цель.

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Маски для лица, подобные тем, которые рекомендованы CDC, обеспечивают небольшую меру защиты для владельца, но их главная цель - защитить всех остальных, удерживая капли дыхательных путей. Если все это сделают, это может значительно снизить скорость передачи COVID-19, потому что каждый потенциальный источник инфекции сохраняет свои “капельки“ при себе.

Когда дело доходит до прекращения распространения COVID, ношение маски с клапаном почти так же плохи, если вы вообще не носите маску: они позволяют вашим выдохам (и дыхательным каплям, которые могут нести вирус, вызывающий COVID-19) выходить в воздух.

Вот почему О'Хоро говорит, что для здоровых людей идеально подойдет простая тканевая или бумажная маска. Эти маски недорогие, их легко носить, и они достаточно воздухопроницаемы, поэтому вам не нужен клапан. (И, вопреки некоторым слухам, они не вызывают падение уровня кислорода).

С начала пандемии COVID-19 юрисдикции по всему миру, включая некоторые в Соединенных Штатах, приняли устав, требующий ношения маски в общественных местах, особенно в закрытых помещениях. Некоторые из этих мандатов, например, в Калифорнии, явно запрещают маски с клапанами.

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Хотя путаница в отношении клапанных масок понятна, некоторые менее скрупулезные люди пытались обойти обязательные положения о масках, надевая и продавая сетчатые маски, которые ничего не делают для предотвращения попадания дыхательных капель. О'Хоро говорит, что они бесполезны в предотвращении распространения COVID-19.

Если вы рассматриваете какую-либо маску для общественного ношения, у О'Хоро есть совет: “Хорошее эмпирическое правило ... если вы держите ее на свету и видите отдельные волокна, она, вероятно, недостаточно плотная“, - говорит он.

Но все, что сделано из непрозрачного материала - или там, где ткань удваивается или утраивается - полезно, если оно надето на нос и рот. “Пока в нем нет ни клапана, ни видимого отверстия, оно выполняет то, что должна делать маска“, - говорит О'Хоро.

Напомним, ранее сообщалось, что японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса.