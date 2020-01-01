Появилась первая бета-версия Windows 11 и ее может установить каждый

Раньше вы могли установить только сборку для разработчиков.

Microsoft выпустила первую бета-версию Windows 11, доступную для участников программы предварительной оценки Windows. До сегодняшнего дня получение доступа к Windows 11 означало установку предварительной версии Dev, которая, по словам Microsoft, предназначена для “высокотехнологичных пользователей“, поскольку у нее есть «острые углы». По словам Microsoft, бета-версия менее изменчива, поскольку сборки проверяются Microsoft (хотя, вероятно, вы все равно захотите установить ее на тестовой машине или во втором разделе).

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Конечно, для установки бета-версии вам понадобится совместимый компьютер. Было очень сложно определить, будет ли ваше оборудование работать со следующей версией Windows, но статья Microsoft о подготовке к сборкам для предварительной оценки перенаправляет людей на страницу с ее системными требованиями. Компания заявила, что будет уделять пристальное внимание тому, насколько хорошо работают процессоры Intel и AMD Zen 1 7-го поколения в период тестирования, поэтому вполне возможно, что этим системам будет разрешено запускать бета-версию, но не финальную версию.

Бета-версия также является хорошей новостью для тех, кто установил предварительную версию Dev, чтобы как можно скорее получить в свои руки Windows 11. Вы можете переключиться на бета-канал, перейдя в «Настройки»> «Центр обновления Windows»> «Программа предварительной оценки Windows», а затем щелкнув «Выбрать параметры предварительной оценки».

Обычно для перехода с Dev на бета-версию требуется полная переустановка ОС, но, согласно аккаунту Windows Insider Twitter, это можно будет сделать на месте в течение “короткого периода времени“.

Для тех, кто все еще использует Windows 10, но хочет присоединиться к бета-версии, вы можете зарегистрироваться в бета-программе Microsoft здесь. Конечно, хотя Microsoft заявляет, что выпуски Beta Channel более стабильны, чем выпуски Dev Channel, они все еще остаются бета-версиями. Скорее всего, будут ошибки, сбои и отсутствующие функции - у Microsoft даже есть целый список текущих проблем в своем блоге, в котором также говорится, что функция Teams Chat, доступная для некоторых на канале Dev, в настоящее время недоступна для бета-пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 11 получит новое контекстное меню.