Новый Пуск и интерфейс: В Сеть утекла бета-версия Windows 11

Новая операционная система Microsoft Windows 11 просочилась в Сеть. После того, как скриншоты были впервые опубликованы на китайском сайте Baidu, вся ОС Windows 11 появилась в Сети с новым пользовательским интерфейсом, меню “Пуск“ и многим другим.

Новый пользовательский интерфейс Windows 11 и меню «Пуск» очень похожи на то, что изначально было в Windows 10X. Microsoft упрощала Windows для устройств с двумя экранами, прежде чем отменить этот проект в пользу Windows 11. Визуально самые большие изменения, которые вы заметите, можно найти на панели задач. Microsoft разместила здесь значки приложений по центру, очистила область лотка и добавила новую кнопку “Пуск“ и меню.

Это обновленное меню “Пуск“ представляет собой упрощенную версию того, что в настоящее время существует в Windows 10, без живых плиток. Он включает закрепленные приложения, последние файлы и возможность быстро выключать или перезапускать устройства с Windows 11. Это действительно намного проще, чем то, что существует в Windows 10 сегодня.

