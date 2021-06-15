Новый Пуск и интерфейс: В Сеть утекла бета-версия Windows 11

Сначала утекли скриншоты, а потом и сама операционка.

Новая операционная система Microsoft Windows 11 просочилась в Сеть. После того, как скриншоты были впервые опубликованы на китайском сайте Baidu, вся ОС Windows 11 появилась в Сети с новым пользовательским интерфейсом, меню “Пуск“ и многим другим.

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Новый пользовательский интерфейс Windows 11 и меню «Пуск» очень похожи на то, что изначально было в Windows 10X. Microsoft упрощала Windows для устройств с двумя экранами, прежде чем отменить этот проект в пользу Windows 11. Визуально самые большие изменения, которые вы заметите, можно найти на панели задач. Microsoft разместила здесь значки приложений по центру, очистила область лотка и добавила новую кнопку “Пуск“ и меню.

Это обновленное меню “Пуск“ представляет собой упрощенную версию того, что в настоящее время существует в Windows 10, без живых плиток. Он включает закрепленные приложения, последние файлы и возможность быстро выключать или перезапускать устройства с Windows 11. Это действительно намного проще, чем то, что существует в Windows 10 сегодня.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Если вы не хотите, чтобы значки приложений и меню “Пуск“ располагались по центру, есть возможность переместить их все обратно в левую часть. В сочетании с темным режимом, который также доступен, Windows 11 начинает выглядеть как более совершенная версия Windows 10, чем что-то кардинально новое.

Вы можете переместить меню "Пуск" Windows 11 влево. theverge.com

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Microsoft также использует закругленные углы в Windows 11. Они видны в контекстных меню, а также вокруг приложений и проводника. Само меню “Пуск“ также включает закругленные углы. Это все еще ранняя версия Windows 11, которая просочилась, поэтому еще не все включено.

Мы ожидаем увидеть больше изменений во встроенных приложениях в Windows 11, но большинство из них, похоже, еще не присутствует. Однако большая часть операционной системы кажется законченной, поэтому мы ожидаем увидеть ее бета-версию в ближайшее время для тестирования инсайдерами Windows.

Интерфейс поиска Windows 11 theverge.com

Возможно, вы заметили новый значок на панели задач Windows 11, в операционной системе он помечен как “Виджеты“. По слухам, Microsoft возвращает виджеты Windows, и эта ранняя версия, похоже, включает некоторые из них.

Проводник в Windows 11. theverge.com

Поскольку это явно очень ранняя версия Windows 11, виджеты не загружаются в ОС полностью, но они предназначены для выдвижения и обеспечения быстрого доступа к новостям, погоде и другому веб-контенту.

Ранняя версия виджетов Windows в Windows 11 theverge.com

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В то время как Microsoft отменила свою операционную систему Windows 10X, компания явно повторно использует большую часть этой наработки с Windows 11. Windows 10X изначально была разработана для устройств с двумя экранами, прежде чем перейти на традиционные ноутбуки, а затем была отменена. Windows 10X включает в себя ряд усовершенствованных и упрощенных аспектов Windows, и большая часть этой работы присутствует в этой просочившейся версии Windows 11.

Windows 11 также включает новые элементы управления привязкой, к которым вы можете получить доступ с помощью кнопки развертывания во всех приложениях. Это современные эквиваленты функции каскадных окон, которая существует в операционной системе в течение многих лет. Вы можете быстро расположить окна рядом или расположить их по разделам на рабочем столе.

К сожалению, больших обновлений в Магазине Windows пока нет. Поскольку это ранняя просочившаяся версия, вполне вероятно, что любые обновления, которые планирует Microsoft, просто еще не появятся.

Интерфейс Магазина Windows во многом такой же, как и в Windows 10 прямо сейчас, с доступом ко всем тем же приложениям, которые доступны сегодня.

Существующий Магазин Windows в Windows 11 theverge.com

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Сообщается, что в последние месяцы Microsoft работает над новым магазином приложений для Windows, и, по слухам, это будет большое изменение по сравнению с тем, что существует сегодня. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла пообещал “открыть большие экономические возможности для разработчиков и создателей“ с помощью Windows, и это, вероятно, появится в виде нового магазина.

Сообщается, что Microsoft пересматривает свой магазин приложений Windows, чтобы позволить разработчикам отправлять любые приложения Windows, включая браузеры, такие как Chrome или Firefox. Microsoft также может рассмотреть вопрос о разрешении сторонних торговых платформ в приложениях.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Также Microsoft включила новый способ установки в Windows 11. Он очень похож на Windows 10X, предлагая пользователям нового оборудования или тех, кто обновляется до Windows 11, через набор шагов по настройке Windows. Эта готовая к работе функция также включает новый звук запуска Windows 11, который затем срабатывает при каждой загрузке.

Новый опыт Xbox в Windows 11 theverge.com

Microsoft также улучшает возможности Xbox в Windows 11. Новое приложение Xbox теперь интегрировано в Windows 11, предлагая быстрый доступ к играм Xbox Game Pass, социальным частям сети Xbox и магазину Xbox. Панель Xbox Game Bar и игровой режим Windows остаются такими же, как Windows 10 в этой ранней просочившейся сборке.

Новое приложение Xbox для Windows 11 theverge.com

Microsoft намекнула, что готова к запуску Windows 11. Софтверный гигант проводит специальное мероприятие по Windows, чтобы представить свою следующую ОС 24 июня. Приглашение на мероприятие включает в себя окно, которое создает тень с контуром, который выглядит как цифра 11. Руководители Microsoft также несколько месяцев дразнили объявление о “следующем поколении Windows“, и эта утечка теперь подтверждает что Windows 11 будет официально представлена ​​позже в этом месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft отказывается от своих значков эпохи Windows 95.

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