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Meizu начнет выпуск смартфонов для корпоративных пользователей

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Такие телефоны можно настраивать индивидуально для целой компании.
Meizu хочет делать корпоративные смартфоны
Meizu хочет делать корпоративные смартфоны
cnmo.com

Meizu, китайский производитель смартфонов, очевидно, стремится расширить горизонты своего бизнеса, войдя в корпоративный сектор. Компания объявила, что откроет новый бизнес по предоставлению корпоративных услуг, чтобы предлагать своим клиентам индивидуализированные смартфоны и многое другое.

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Бренд поделился новинкой в ​​начале этого месяца на своем официальном сайте. Эта услуга предложит игрокам отрасли широкие возможности настройки с широким набором приложений и профессиональных решений. Согласно официальным данным, корпоративные услуги от Meizu будут предлагать профессиональную и индивидуальную настройку в соответствии с потребностями своих клиентов. Это включает в себя услугу гравировки логотипа, эксклюзивную загрузочную анимацию, настраиваемый пользовательский интерфейс темы и даже предварительно установленные корпоративные эксклюзивные программные услуги.

Другими словами, смартфоны компании могут поставляться с особыми настройками для удовлетворения потребностей своих клиентов. Другие услуги включают в себя блокировку устройства, позиционирование устройства, стирание данных, предотвращение рута и прошивки, а также другие функции. Новые специализированные смартфоны от Meizu также будут поставляться с несколькими системами защиты приложений и их данных для предотвращения утечек и обеспечения шифрования данных.

Его специализированные смартфоны также будут поставляться с операциями управления приложениями, такими как удаленная автоматическая установка или удаление, в соответствии с требованиями компании. Помимо мобильных телефонов, компания также планирует включить некоторые продукты AIoT, такие как умные часы, с поддержкой услуг настройки.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu выпустит смартфон с изогнутым экраном и отверстием под камеру.

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Теги: Meizu, смартфоны
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